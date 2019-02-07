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    Думки вголос

    Якби не було України, то російській пропаганді довелося б її вигадати

    • Андрій Макаревич

      Музикант

    • Розсилка
    Якби не було України, то російській пропаганді довелося б її вигадати

    Чотири з гаком роки щодня розповідати про Україну - це ж ні в кого фантазії не вистачить

    Мовою оригіналу

    Четыре с лишним года наши генералы идеологического фронта кричат в телевизоре про Украину. Каждый день — вернее, каждое утро, день, вечер и ночь. Возмущаются, негодуют, язвят, иронизируют, даже (ух ты!) — сочувствуют.

    Не про Путина и Медведева, не про Рогозина и Шойгу, не про пенсии и зарплаты наших граждан, не про новые удивительные инициативы нашей Думы — вы что, с ума сошли? Про Украину и Порошенко. 
    Ну, ещё немного про Трампа — в связи с Украиной, разумеется.

    Четыре с лишним года каждый день — это ж ни у кого фантазии не хватит. Но нашим — хватает. А тут ещё украинские выборы на носу — телепраздник правды и добра только начинается!

    Воистину — если бы не было Украины, её надо было бы придумать.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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