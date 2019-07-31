Скажи, для чого тобі чорна маска...
Ответствуя перед небесным отцом, Ты маской уже не прикроешь лицо
Мовою оригіналу
Скажи мне, архангел, ОМОНа атлант,
Закованный в латы, как звёздный десант,
До ужаса вооружённый,
Зачем ты такой наряжённый?
Я знаю, зачем тебе рация, каска
И едкий в баллончике газ.
Скажи, для чего тебе чёрная маска
С прорезями для глаз?
Возможно, что ты перед внутренним взором
Рисуешь себя ослепительным Зорро,
Который по факту готов
Мочить неразумных врагов.
А может быть, маска нужна для острастки,
Чтоб знали, что люди, надевшие маски,
Порядок пришли защитить
И вовсе не склонны шутить
Наверно, всё так. Только я полагаю,
Задача у маски немного другая:
Она — чтобы не было видно,
Когда вам становится стыдно.
Становится стыдно, и больно, и жалко
Лупить безоружных резиновой палкой,
А после в присутственном зданье
На них же давать показанья.
Ответствуя перед небесным отцом,
Ты маской уже не прикроешь лицо
Там способов спрятаться нету,
Когда призывают к ответу.
И, не подымая на Господа глаз,
Ты будешь бубнить: «выполнял, мол, приказ,
Вопросы к комбату, мол, к бате»…
Но этот ответ не прокатит.
Джерело: Эхо Москвы