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    Думки вголос

    Скажи, для чого тобі чорна маска...

    • Андрій Макаревич

      Музикант

    • Розсилка
    Скажи, для чого тобі чорна маска...

    Ответствуя перед небесным отцом, Ты маской уже не прикроешь лицо

    Мовою оригіналу

    Скажи мне, архангел, ОМОНа атлант, 
    Закованный в латы, как звёздный десант, 
    До ужаса вооружённый, 
    Зачем ты такой наряжённый?

    Я знаю, зачем тебе рация, каска 
    И едкий в баллончике газ. 
    Скажи, для чего тебе чёрная маска 
    С прорезями для глаз?

    Возможно, что ты перед внутренним взором 
    Рисуешь себя ослепительным Зорро, 
    Который по факту готов 
    Мочить неразумных врагов.

    А может быть, маска нужна для острастки, 
    Чтоб знали, что люди, надевшие маски, 
    Порядок пришли защитить 
    И вовсе не склонны шутить

    Наверно, всё так. Только я полагаю, 
    Задача у маски немного другая: 
    Она — чтобы не было видно, 
    Когда вам становится стыдно.

    Становится стыдно, и больно, и жалко 
    Лупить безоружных резиновой палкой, 
    А после в присутственном зданье 
    На них же давать показанья.

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    Ответствуя перед небесным отцом, 
    Ты маской уже не прикроешь лицо 
    Там способов спрятаться нету, 
    Когда призывают к ответу.

    И, не подымая на Господа глаз, 
    Ты будешь бубнить: «выполнял, мол, приказ, 
    Вопросы к комбату, мол, к бате»… 
    Но этот ответ не прокатит.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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