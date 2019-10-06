  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Мінську відбувся мітинг проти можливої інтеграції з Росією

    • Розсилка
    У Мінську відбувся мітинг проти можливої інтеграції з Росією
    Фото Радіо Свобода

    На акцію прийшли близько 100 осіб

    У Мінську на площі Свободи зібрався так званий «мітинг за незалежність» – його учасники протестували, зокрема, проти можливої інтеграції з Росією.

    Про це повідомляє «Радыё Свабода».

    f639029-e1375900-6953-42ee-990e-4b3bc987d81a-w650-r0-s

    Мітинг ініціював опозиціонер Микола Статкевич в рамках передвиборних пікетів кандидатів в депутати. Взяти участь у заході прийшли близько 100 осіб.

    Раніше ЗМІ повідомляли про те, що уряди Росії і Білорусі на початку вересня погодили програму економічної інтеграції двох країн.

    Вона передбачає часткове об’єднання їхніх економічних систем до січня 2021 року, створення єдиних Податкового та Цивільного кодексів, єдиного зовнішньоторговельного режиму, а також централізованого регулювання паливної сфери та інших галузей.

    Як повідомлялося, у Білорусі не будуть розташовувати російську військову базу на своїй території.

    Президент Білорусі Александр Лукашенко непрямо підтвердив наявність узгодженої програми спільних дій. Водночас Лукашенко запевняє, що Білорусь не втратить свою незалежність. 

    Білорусь незалежність протест Александр Лукашенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ