Поліція: акція протесту у Києві пройшла без правопорушень



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Протести в столиці завершилися, порушень порядку не зафіксовано Фото «Главком»

Заходи в столиці завершилися, порушень порядку не зафіксовано.

Акції протесту проти «формули Штайнмаєра» у Києві пройшли без правопорушень. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними правоохоронців, участь у акції взяли близько 10 тис. осіб, а службу у центрі столиці несли 300 правоохоронців.

«Після віче учасники пройшли колоною до Офісу президента України на Верховної Ради. За приблизними підрахунками, участь у акції взяли близько 10 тис. тисяч осіб», - йдеться у повідомленні.

Наразі заходи в столиці завершилися, порушень порядку не зафіксовано.

Нагадаємо, сьогодні на столичний Майдан Незалежності зійшлися громадяни-учасники віче «Зупинимо капітуляцію!». Зібралися ті, хто не згоден з втіленням командою Зеленського запропонованої Росією «формули Штайнмаєра». Віче організував «Рух спротиву капітуляції».