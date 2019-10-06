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    Поліція: акція протесту у Києві пройшла без правопорушень

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    Протести в столиці завершилися, порушень порядку не зафіксовано - Поліція: акція протесту у Києві пройшла без правопорушень
    Протести в столиці завершилися, порушень порядку не зафіксовано
    Фото «Главком»

    Заходи в столиці завершилися, порушень порядку не зафіксовано.

    Акції протесту проти «формули Штайнмаєра» у Києві пройшли без правопорушень. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    За даними правоохоронців, участь у акції взяли близько 10 тис. осіб, а службу у центрі столиці несли 300 правоохоронців.

    «Після віче учасники пройшли колоною до Офісу президента України на Верховної Ради. За приблизними підрахунками, участь у акції взяли близько 10 тис. тисяч осіб», - йдеться у повідомленні.

    Наразі заходи в столиці завершилися, порушень порядку не зафіксовано.

    Нагадаємо, сьогодні на столичний Майдан Незалежності зійшлися громадяни-учасники віче «Зупинимо капітуляцію!». Зібралися ті, хто не згоден з втіленням командою Зеленського запропонованої Росією «формули Штайнмаєра». Віче організував «Рух спротиву капітуляції».

    Київ акція Володимир Зеленський поліція
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