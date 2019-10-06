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    Новини

    В Одесі пройшов мітинг проти «формули Штайнмаєра» (фото)

    • Розсилка
    В Одесі пройшов мітинг проти «формули Штайнмаєра» (фото)

    Акція протесту відбулася на Приморському бульварі

    6 жовтня біля пам'ятника Дюку мітингували проти підписання «формули Штайнмаєра».

    «Це громадська акція, спрямована проти будь-яких спроб влади прийняти рішення, які приведуть до поразки у війні з Росією, наприклад формула Штайнмаєра, «особливий статус» для Донбасу тощо», - зазначено в повідомленні організаторів.

    Відзначимо, сьогодні подібні мітинги проходять і в інших містах України.

    Акція почалася з виконання державного гімну та хвилини мовчання в пам'ять загиблих.

    «Ми хочемо миру, але мир в нашій країні настане тільки тоді, коли Росія виведе свої війська з наших територій - з Донецька і Криму», - повідомив громадський працівник Сергій Гуцалюк.

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    В Одесі пройшов мітинг проти «формули Штайнмаєра» (фото)
    В Одесі пройшов мітинг проти «формули Штайнмаєра» (фото)
    В Одесі пройшов мітинг проти «формули Штайнмаєра» (фото)
    В Одесі пройшов мітинг проти «формули Штайнмаєра» (фото)
    В Одесі пройшов мітинг проти «формули Штайнмаєра» (фото)
    В Одесі пройшов мітинг проти «формули Штайнмаєра» (фото)
    В Одесі пройшов мітинг проти «формули Штайнмаєра» (фото)
    В Одесі пройшов мітинг проти «формули Штайнмаєра» (фото)
    В Одесі пройшов мітинг проти «формули Штайнмаєра» (фото)
    В Одесі пройшов мітинг проти «формули Штайнмаєра» (фото)

    Сьогодні у Києві, на Майдані Незалежності, відбулося віче «Зупинимо капітуляцію!».

    Нагадаємо, дипломатичний радник п’ятого президента України Костянтин Єлісєєв пояснив, в яку пастку Зеленський загнав Україну.

    Як повідомлялося, в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

    Джерело: odessa.online

    Крим Росія окупанти Донбас Одеса протест формула Штайнмаєра
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