В Одесі пройшов мітинг проти «формули Штайнмаєра» (фото)



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Акція протесту відбулася на Приморському бульварі

6 жовтня біля пам'ятника Дюку мітингували проти підписання «формули Штайнмаєра».

«Це громадська акція, спрямована проти будь-яких спроб влади прийняти рішення, які приведуть до поразки у війні з Росією, наприклад формула Штайнмаєра, «особливий статус» для Донбасу тощо», - зазначено в повідомленні організаторів.

Відзначимо, сьогодні подібні мітинги проходять і в інших містах України.

Акція почалася з виконання державного гімну та хвилини мовчання в пам'ять загиблих.

«Ми хочемо миру, але мир в нашій країні настане тільки тоді, коли Росія виведе свої війська з наших територій - з Донецька і Криму», - повідомив громадський працівник Сергій Гуцалюк.

Сьогодні у Києві, на Майдані Незалежності, відбулося віче «Зупинимо капітуляцію!».

Нагадаємо, дипломатичний радник п’ятого президента України Костянтин Єлісєєв пояснив, в яку пастку Зеленський загнав Україну.

Як повідомлялося, в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

Джерело: odessa.online