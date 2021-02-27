Листи з Луганська. Головні міфи про Україну: голод, хвороби і переслідування російськомовних

Подача пропагандистів така переконлива, що в якийсь момент ловиш себе на думці, що саме тобі пощастило – ти не там

Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

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Вы замечали, что если долго не бывать где-то (или не пользоваться чем-то) возникает какая-то неуверенность, что я все забыл, не умею и, вероятно, не смогу уже это делать как раньше. Вот где-то так бывает c теми, кто пересекает границу с Украиной после длительного перерыва. Страхи и неуверенность возникают там, где их не может быть и не было никогда раньше. А добавьте к этому массу мифов, взращиваемых, в «республике», и Украина покажется уже не менее диковинной страной, чем далекий Сингапур, в котором действуют свои порядки и очень странные законы.

Миф о том, чтов любом месте и в любое время суток. Миф этот очень популярный, так как ярко подчеркивает, как же хорошо с мобилизацией обстоят дела в «республике». В «ЛНР» действительно принудительного призыва в армию не существуют, а сама армия на добровольных началах. Это как работа, как вахта, только с контрактом на год, который нельзя прерывать. Это хорошо разработанный маркетинговый план: и обещание стабильной заработной платы, и карьерного роста, и социальных выплат, и питания, и интересной службы, и обучение новому делу, и некий драйв вроде навыков использования боевого оружия или вождения танка. И все, заметьте, добровольно. В Украине же действует призыв в армию, от которого, если верить новостям, «косят» буквально все. И от неизбежности в армию берут едва ли не лежачих, которые просто не сумели вовремя скрыться. И если мужчина будет просто идти по улице, его могут прямо там же мобилизовать и отправить служить на границу, даже если он будет старым, больным и иметь семерых новорожденных детей. И в отместку против такой принудительной мобилизации происходят стычки жен и матерей с военкоматами: кто-то из женщин отбивает сумкой сына, кто-то вцепившись мертвой хваткой в руку военкома.

2. Все в украинской армии больны. Тоже миф из разряда трешевых. Его крутят постоянно, повторяя с разной подачей и вариациями. То весь батальон инфицировался ВИЧ, а после довел до самоубийства ту местную жительницу, от которой все пошло, то заминировав что-то, все сами же на этом и подорвались, то все поголовно страдают алкоголизмом и наркоманией. И все сообща инфициированы коронавирусом. К незначительным болезням украинских военных можно отнести туберкулез в открытой форме, дизентерию, патологическую агрессию и идиотизм. Иначе как понять, почему украинские военные отрезают себе руки и ноги в процессе распиливая боевой техники на металл или погибают под колесами угнанных ими же на продажу танков. Читая эти новости в местной подаче, кажется, что можно перейти границу в любом месте – тебя и заметить-то не должны, если все повально там настолько больны.

3. Украине осталось существовать как стране всего ничего. Местные жители отапливают дома и квартиры дровами и мебелью, голодают, а покупая что-то, считают монеты с ладони, автобусы загораются на ходу, а легковые машины застряли в массовом ДТП. Подача настолько яркая и убедительная, что ты в какой-то момент ловишь себя на мысли, что именно тебе повезло – ты не там. Ты дома, где тепло, где бедно, но не нужно идти в лес за дровами, где нет поездов и самолетов, но нет и такой жестокой жизни на грани глобальной катастрофы как в фильмах-апокалипсисах.







4. Почти все в Украине нищенствуют. Это очень тонкая подача, как бы между строк, но Украина показывается как два лагеря – богатых и власть имущих и нищих. И первые никогда не поймут проблем вторых, а вторые никогда не станут жить лучше. И глядя на эти кадры в местных новостях ты тоже думаешь о том, как же хорошо, что ты не там. Правда, подспудно возникает мысль, а как же все те друзья, кто выехал и возвращаться не хочет. И будто бы не умер пока от голода. Да мало того, он еще и путешествует время от времени. Такой разрыв шаблона. Если верить новостям, рядовые украинцы голодают у самодельных печек, а в реальности твои уехавшие друзья шлют тебе фотографии вполне неплохой жизни.

5. В Украине нет производства. Буквально все там продано или разворовано. Тоже миф вполне убедительный, хотя полки местных супермаркетов доказывают как бы обратное – лучшие места продаж отданы под украинские товары, которые приравниваются как когда-то к заграничным. Особый шик привезти из Украины косметику, кофе, сладости, масло, лекарства и сало. И после говорить, что это тебе передали друзья или привез ты сам, и пользоваться этим по особому случаю, и беречь, как что-то очень дорогое.

6. Все русскоговорящие и переселенцы испытывают притеснения. Будто бы кому-то даже то ли вырвали язык, то ли разорвали рот. В общем, ужас ужасный, и нам туда не нужно. И снова странно – твои коллеги и друзья живут там и не жалуются на жизнь. И время от времени они ездят сюда и говорят, что насовсем вряд ли вернутся – очень уж их затянула жизнь в законной стране с ее возможностями. И кто-то даже смог купить там жилье, а кто-то только собирается это сделать, и несмотря на все трудности они считают, что именно там есть жизнь и какое-то движение вперед.

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