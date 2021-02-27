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    Командування Операції обʼєднаних сил назвало причини загострення на Донбасі

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    Українські військовослужбовці фіксують збільшення обстрілів у зоні розведення військ - Командування Операції обʼєднаних сил назвало причини загострення на Донбасі

    Українські військовослужбовці фіксують збільшення обстрілів у зоні розведення військ

    Фото з відкритих джерел

    Кількість порушень режиму тиші з боку російських найманців може зростати через їх ротацію

    Командування операції Об'єднаних прокоментувало збільшення обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі, яке спостерігається останніми днями на лінії протистояння. У штабі ООС припускають, що загострення може бути повʼязаним з ротацією у збройних силах окупантів.

    «Для збройних формувань Російської Федерації вже стало звичною практикою відкривати вогонь одночасно запитуючи тишу, посилаючись на здійснення обстрілу з боку наших захисників. Суттєве збільшення прицільних обстрілів, ймовірно, може означати здійснення ротації в російсько-окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях України» – йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС.

    Нагадаємо, вчора на Донбасі внаслідок обстрілів постраждали 11 українських військовослужбовців. Протягом сьогоднішнього дня окупанти вже 5 разів порушували «тишу», зокрема, працювали снайпери. Також один військовий сьогодні постраждав внаслідок підриву на міні.

    Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що солдати на лінії розмежування можуть відкривати вогонь у відповідь на провокації бойовиків.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас РНБО розведення військ на Донбасі Олексій Данілов
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