Листи з Луганська. Кому потрібні квартири і будинки в зоні військового конфлікту?

Ринок нерухомості на окупованій території: ціни стали смішними

Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

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Уже осенью 2014 года стало ясно, что рынок недвижимости на временно оккупированной территории обвалился. Отнестись к этому легко смогли далеко не все. Для многих повисли в воздухе долги в украинских банках за запертые в «республике» квартиры, а кто-то оплатил строительство в замороженных недостроях, оставшись с повисшим в воздухе обещанием нового жилья, потерявшего свою цену в зоне военного конфликта. Для кого-то покупка своей квартиры было делом последнего десятилетия, а цена на эту же квартиру упала в три и более раза в связи с войной. Да и кому нужны квартиры и дома в зоне военного конфликта? И другой вопрос, как продать эту собственность в рамках закона.

Уже в октябре 2014-го стало ясно, что можно поменять свои жилищные условия за счет пустующей недвижимости выехавших друзей. Люди искали тех, кто поживет за присмотр и оплату коммуналки. Можно было с лёгкостью найти жилье без всякой арендной платы, а в объявлениях об аренде искали порядочных людей, кто согласится жить только за оплату отопления и присмотр. Последние шесть лет стали золотым временем для тех, кто мечтал переехать из провинции в Луганск, для кого было несбыточной до 2014 года мечтой покупка своей жилплощади. Цены действительно стали смешными. Однушку в хрущевке с водой по часам можно купить за $5 тыс. Да, в «столице» и всего за 5000 американских долларов. Да что там квартиры такой площади, если четырехкомнатные квартиры выставляют всего за $8 тыс. со скромной припиской – «верхний этаж» или «угловая».

За последние шесть лет особенно предприимчивые смогли купить жилье своей мечты, не видя своей жизни нигде, кроме «республики».

«Однушку» в хрущовці з водою погодинно можна купити за $5 тис.

И параллельно с этим растут долги за коммуналку у тех, кто не смог придумать ничего лучше, чем просто запереть свое жилье и уехать. Многие считают, что эти долги спишутся, когда вернется законная украинская власть, а кто-то просто старается не думать о запертой недвижимости, держа ее для какого-то особого случая как замороженный вклад в банке.

Еще одна интересная категория – просить и обязывать проведывать и оплачивать свое жилье тех, кто здесь остался, – чаще всего родителей. Это своего рода обязанность, когда пожилые родители раз в неделю обходят запертые квартиры выехавших детей, проверяют краны, отопление и оплачивают их со своей пенсии. Хуже, если выехав, дети оставили не квартиры, которые проще запереть, а огромные дома-дворцы, содержание которых обходится в целое состояние. Вопрос присмотра таких особняков решается по-разному – часто туда переезжают жить родители или землю отдают под огороды живущей поблизости родне за присмотр дома. В этом случае вопрос с оставленной недвижимостью можно считать решенным удачно.

Снять квартиру в «республике» достаточно легко. Делается это либо через частных риелторов, кто берет за свои услуги стоимость арендной платы за месяц, либо через сайты бесплатных объявлений. На данный момент стоимость аренды однокомнатной квартиры может быть от 2 до 10 тыс. рублей. Цена зависит от состояния квартиры, наличия воды и близости к инфраструктуре. По-прежнему можно снять жилье по дружбе за присмотр и оплату коммунальных платежей.

На сегодняшний день продать и купить жилье в «республике» можно.

Это можно сделать как в самой «республике» с поправкой на местный паспорт (обязательное условие), так и за её пределами, для чего к нотариусу на территорию Украины выезжают и покупатель, и продавец.

Обесценивание недвижимости стало потрясением очень для многих. Кто-то успокаивает себя тем, что ситуация поменяется с приходом сюда россиян и созданием для них рабочих мест, кто-то наоборот торопится продать жилье хотя бы за какие-то деньги, потому что уже купил новую квартиру по новому месту жительства в России или Украине и здесь уже не связывает ничего. Часто с жильём продают и мебель, освобождаясь таким образом от всего здесь, а наиболее предприимчивые нанимают машины и вывозят по крупицам все – мебель, технику, вещи. Здесь многое зависит от настроений. Кто-то снимает даже сантехнику, считая, что она пригодится в новом жилье, а кто-то с лёгкостью дарит новым жильцам всю мебель, считая, что приобретет все в новой жизни.

И эта двойственность парадоксальна. Твои друзья могут хвалиться купленной квартирой в «столице» и ремонтом в ней, а другие наоборот будут радоваться тому, что продали все и уехали. Также обстоит дело и с дачами. Кто-то охотно избавляется от всего, считая, что ему повезло еще продать все, пусть и задешево, а кто-то приобретает эти дачи, несмотря на близость к линии разграничения и отсутствию воды.

Парадоксов происходящего много во всем – твои друзья могут хвалиться тем, что живут в Киеве в одной комнате вчетвером в нечеловеческих условиях, в то время как в Луганске их собственная квартира может стоять закрытой. Удачей считается иметь жилье везде, потому что это «убивает» сразу нескольких зайцев. Дача в Станице может обеспечить пропиской родителей и бесплатным жильём на случай пенсионных рейдов, квартира в Луганске при правильном раскладе может быть хорошим доходом, если ее сдавать. И многие весьма удачно этим пользуются, считая, что таким образом балансируют в это непростое время. Запертые дома могут быть нелегальными пошивочными цехами или цехами по расфасовке конфет или семян. И снова это о том, что даже здесь живут и преуспевают очень многие несмотря на войну. Вам справедливо будут говорить о том, что чуть заняв и чуть накопив смогли купить себе хорошую квартиру в хорошем месте, о чем не мечтали, если бы не война, и также легко будут говорить о том, что все свое имущество или вывезли или раздали, а жилье продали, чтобы здесь не связывало уже ничего. И вторые будут с некоторым презрением и легкой брезгливостью говорить о том, что сюда уже никогда не вернутся, а первые будут упиваться тем, как удачно они отхватили себе почти задаром отличную квартиру у таких от выезжающих.

Еще один миф – что все долги по коммуналке спишутся, как и кредиты за жилье. Это такой перманентный миф, в который очень удобно верить, потому что долги за шесть лет у многих уехавших исчисляются тысячами долларов и погасить их для многих уже почти невозможно. Отчего и возникает упоительная иллюзия, что все равно не улицу не выгонят, жилье не заберут, а с концом войны все станет на свои места.

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