Головнокомандувач ЗСУ назвав причину загостренням на Донбасі

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак побачив зв’язок між загостренням на Донбасі та санкціями РНБО

Останнім часом на Донбасі частіше фіксуються провокації на окремих ділянках фронту

Загострення в районі операції Об'єднаних сил на Донбасі може бути пов'язано з рішеннями Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції за фінансування тероризму.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак.

За його словами, останнім часом на Донбасі частіше фіксуються провокації на окремих ділянках фронту.

Як правило, обстріли українських позицій і мирних населених пунктів спостерігаються напередодні зустрічей Тристоронньої контактної групи, а також після засідань РНБО щодо прийняття санкцій за фінансування тероризму, пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Хомчак підкреслив, що окупанти намагаються створити ілюзію обстрілів з боку української армії. Зокрема, 20 лютого супротивник з мінометів завдав удару по позиціях ЗСУ, після чого обстріляв житловий сектор Новгородського. Крім того, з позицій біля окупованої Горлівки бойовики обстріляли своїх в районі газорозподільної станції, в результаті чого є загиблий і поранені.

«Ситуація на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил в цілому стабільна та контрольована. На ділянках розведення сил і засобів режим тиші дотримується», – додав Хомчак.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції проти вісьмох людей (серед них Віктор Медведчук та дружина Оксана Марченко) Україна ввела на підставі матеріалів Служби безпеки щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Санкції РНБО набрали чинності 20 лютого.