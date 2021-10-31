Листи з Луганська. У нас дійсно смішні ціни, але життя чомусь невеселе

У «республіці» жити вигідно, якщо заробляти за її межами

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Есть совершенно полярные вещи в нынешней жизни Луганска. Это как два полюса из «очень дешево» и «очень дорого» без каких-то промежуточных состояний. И отчего-то именно эти две яркие грани очень колоритно характеризуют жизнь в «республике», но обычно выехавшие возвращаются в «республику» к состоянию дешевизны, а получают массу вещей из «очень дорого» и «очень неудобно» как нагрузку или балласт к обманчивой дешевизне.

Дешево в Луганске жить при следующих составляющих: есть свое собственное жилье, есть стабильный источник дохода, паспорт «чист», то есть дает возможность свободного выезда и есть родственники за переделами «республики», которые помогут максимально быстро решить вопрос с покупкой лекарств или доставкой чего-то необходимого в «республику».

Действительно, сейчас то самое время, когда можно с совершеннейшей легкостью купить четырехкомнатную квартиру в хрущевке в Луганске за каких-то $9 тыс. Правда, на пятом этаже. Правда, с водой по часам. Но свою и всего за каких-то $9 тыс. Подобные цены если и могли быть, то в конце девяностых и очень недолго. А сейчас можно найти выставленный на продажу частный дом за $8 тыс. с водой, газом и приличным земельным участком недалеко от центра. И покрутить носом, что окна не пластиковые, что нет кондиционера и нет гаража. То есть жилье есть в самом разном ценовом диапазоне. С мебелью. С бассейнами и танцевальными залами для хорошей жизни. С гаражами на несколько машин. Нет покупателей, а у тех, кто хочет купить себе что-то, нет денег даже на это.

И также легко можно снять жилье с новой мебелью, автономным отоплением, водой круглые сутки всего за 5 тыс. рублей аренды. За такую же сумму + коммуналка можно снять дом со всеми удобствами. Именно это время стало стартом для тех, кто годами не мог выбраться из маленьких умирающих городков в Луганск по причине отсутствия денег. И при таком будто бы неплохом времени есть масса семей, кто имея стабильный источник дохода продолжает снимать жилье, считая, что это выгоднее покупки своей недвижимости. На дом мечты не хватает, а что попало брать не хочется. И можно переезжать, выбирая район лучше и лучше условия, а это дает иллюзию хорошей жизни. Как ни странно, очень многих это устраивает.

Дешево и учиться чему-то в Луганске. Мы не берем сейчас в расчет законности дипломов, но за очень символическую цену можно научить ребенка плавать или рисовать, играть на музыкальном инструменте или подготовить к спортивным победам. Взрослые могут также легко освоить фотографию, английский или танцы, потратив на это действительно символические суммы против тех, которые берут за эти услуги на территории России. Так, частный урок с репетитором английского выйдет в 350 рублей, за плавание в месяц возьмут 250 рублей в режиме трех раз в неделю по часу. Танцы и прочее выйдут в 500 рублей в месяц, а многочисленные студии развития берут 750 рублей в режиме трех раз в неделю по часу-полтора занятий. Частный урок рисования обойдется всего в 150 рублей, а нанять рабочего на целый день можно за 1000 рублей в режиме 12 рабочих часов очень тяжелого физического труда. Для многих родителей самой средней руки сейчас то время, когда можно водить ребенка везде, было бы время и силы. Также относительно легко выучиться на бюджете и получить диплом о высшем образовании. Но все это работает при тех же составляющих. Дешево тогда, когда есть свое жилье и стабильный и независимый источник дохода, желательно не один. А к этому мобильность выезда и прочные тылы за пределами «республики». При всех парадоксах законности местного образования, сюда везут детей из России, считая, что выучат детей вполовину дешевле, чем в самом дешевом вузе России, а после подтвердят диплом, если это потребуется. А местные, кто имеет деньги, вывозят детей наоборот в Россию и Украину, считая, что таким образом обеспечивают детям стабильное и законное будущее.

Из обратной стороны жизни и тех самых минусов. Любая покупка внутри «республики» чего-то, что произведено не в самой «республике», выйдет в сумму с наценкой от 30% и выше. Примеры самые простые. Вы выбираете товар на сайте Икеи. Заказываете понравившуюся вещь в местном Интернет-магазине и получаете ее в течение недели с наценкой в те самые 30%. Можете поехать и купить сами, вы свободны делать что хотите, но дорога и очереди выйдут вам гораздо дороже, поэтому услуги таких вот курьеров из Ростова в тренде все последние семь лет. Также с матрасами, бытовой техникой, одеждой из Интернет-магазинов и модных брендов, духами и косметикой. Это касается всего, что произведено вне «республики». Самый законный поставщик торговой марки накрутит свои 30% за доставку. И будет отсылать вас на сайты производителя, только за доставку возьмет с вас свои 30% и выше, а на ваши справедливые вопросы об указанной на сайте цене урезонит вас тем, что эта цена только для жителей РФ. Если речь идет о чем-то более эксклюзивном, доставка выйдет еще дороже. И машину можно найти дешевую только старую и убитую. Новую с претензией на качество вам доставят за свой процент с учетом именно специфики «республики».

С лекарствами ситуация ровно такая же, как с машинами и одеждой, с той лишь разницей, что и машину, и одежду вы можете ждать, а со здоровьем обычно вопрос горящий, и без прочных связей за пределами «республики» выстроить быстро цепочку покупки и доставки почти невозможно. Кстати, такая же странная ситуация и с овощами, которые не выращиваются в «республике» в нужном количестве. Вот и едим теперь не украинскую, а азербайджанскую картошку по соответсвующей цене.

И зная полярность этой «дешевой» жизни очень сложно ответить, насколько все-таки выгодно жить в «республике». Если отдельно и фрагментами рассматривать некоторые цены (шугаринг, коммуналка, обед в кафе), то общее впечатление, что жизнь здесь стоит копейки. Но обычно так кажется тем, кто приезжает в «республику» из России наездами и не живет здесь все время. И в сравнении действительно кажется, что и частная медицина, и стоматология, и косметические услуги стоят смешных денег. Только для местных жителей ни одна из обозначенных категорий не доступна по причине отсутствия стабильных доходов и заработных плат, покрывающих даже эти «смешные» цены на все.

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