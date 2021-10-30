Російські окупанти 19 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли

Через обстріли ворога п’ятеро українських військовослужбовців дістали поранення

Минулої доби зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, одне з них – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Поблизу Причепилівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. В напрямку Зайцевого найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. В бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Майорська та двічі в біля Новотошківського. Поблизу Новоселівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. В напрямку Катеринівки ворог два рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю», – йдеться в повідомленні.

Орім того, позиції поблизу Водяного, що на Приазов’ї, потрапили під обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Мар’їнки обстріл вівся з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська залучили безпілотники, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 у районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та двічі біля Павлополя. Також неподалік Павлополя ворог двічі вчинив обстріли з гранатометів різних систем.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Унаслідок ворожих дій п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених – задовільний.

Як зазначається, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7-му годину ранку, 30 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням», – наголошують у штабі ООС.

Нагадаємо, СБУ відкрила справу про обстріл Трьохізбенки.