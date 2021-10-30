Комітет захисту журналістів у своєму звіті зобразив Крим «російським»
Організація опублікувала карту, на якій окупований Крим зазначений як територія Росії
Міжнародна неурядова організація «Комітет захисту журналістів» (CPJ) у своєму звіті опублікувала карту, де окупований Росією Крим позначено як територію РФ, повідомляє Гордон.ua.
Звіт оприлюднили на сайті організації 28 жовтня, такою самою картою проілюстрували документ у Twitter CPJ.
РФ у цьому звіті фігурує як одна з топдесятка країн, де ефективно не розслідують убивств журналістів.
These are the countries with the worst records of allowing killers of journalists to go free, according to CPJ’s 2021 Impunity Index:— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) October 28, 2021
Somalia
Syria
Iraq
South Sudan
Afghanistan
Mexico
Philippines
Brazil
Pakistan
Russia
Bangladesh
India
#EndImpunity https://t.co/c2pYbUDYBG pic.twitter.com/eIrUHVnupe
Нагадаємо, Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна і більшість країн світу. Наразі між материковою Україною та Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова.
Раніше американська компанія Apple потрапила в черговий скандал в Україні. Користувачам вдалося знайти карту України в додатку Apple Music for Artists, на якій Крим не був позначений як частина її території. Водночас півострів зображається як частина Росії.
20 жовтня українське зовнішньополітичне відомство доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, щоб вирішити проблему із зображенням на мапі України у додатку Apple Music for Artists Криму як російської території.
Згодом посольство України в США відзвітувало у Facebook про виправлення карти з окупованим Кримом в додатку Apple Music for Artists.
«Чудова новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено», – йдеться у повідомленні.
Посольство наголосило, що «Крим – це Україна».
Нагадаємо, у 2019 році компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.
Тоді ж представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до компанії Apple через позначення Криму «російським» в додатках. Також міністр закордонних справ України розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.
Ще посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.