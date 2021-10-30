  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Комітет захисту журналістів у своєму звіті зобразив Крим «російським»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кримський півострів із 2014 року окупований російськими силами - Комітет захисту журналістів у своєму звіті зобразив Крим «російським»
    Кримський півострів із 2014 року окупований російськими силами
    фото з відкритих джерел

    Організація опублікувала карту, на якій окупований Крим зазначений як територія Росії

    Міжнародна неурядова організація «Комітет захисту журналістів» (CPJ) у своєму звіті опублікувала карту, де окупований Росією Крим позначено як територію РФ, повідомляє Гордон.ua.

    Звіт оприлюднили на сайті організації 28 жовтня, такою самою картою проілюстрували документ у Twitter CPJ.

    РФ у цьому звіті фігурує як одна з топдесятка країн, де ефективно не розслідують убивств журналістів.

    Нагадаємо, Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна і більшість країн світу. Наразі між материковою Україною та Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова.

    Раніше американська компанія Apple потрапила в черговий скандал в Україні. Користувачам вдалося знайти карту України в додатку Apple Music for Artists, на якій Крим не був позначений як частина її території. Водночас півострів зображається як частина Росії.

    20 жовтня українське зовнішньополітичне відомство доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, щоб вирішити проблему із зображенням на мапі України у додатку Apple Music for Artists Криму як російської території.

    Згодом посольство України в США відзвітувало у Facebook про виправлення карти з окупованим Кримом в додатку Apple Music for Artists.

    «Чудова новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено», – йдеться у повідомленні.

    Посольство наголосило, що «Крим – це Україна».

    Нагадаємо, у 2019 році компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.

    Тоді ж представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до компанії Apple через позначення Криму «російським» в додатках. Також міністр закордонних справ України розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

    Ще посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

    Теги: Крим Росія скандал Україна Twitter окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Комітет захисту журналістів у своєму звіті зобразив Крим «російським»