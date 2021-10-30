Комітет захисту журналістів у своєму звіті зобразив Крим «російським»

Організація опублікувала карту, на якій окупований Крим зазначений як територія Росії

Міжнародна неурядова організація «Комітет захисту журналістів» (CPJ) у своєму звіті опублікувала карту, де окупований Росією Крим позначено як територію РФ, повідомляє Гордон.ua.

Звіт оприлюднили на сайті організації 28 жовтня, такою самою картою проілюстрували документ у Twitter CPJ.

РФ у цьому звіті фігурує як одна з топдесятка країн, де ефективно не розслідують убивств журналістів.

These are the countries with the worst records of allowing killers of journalists to go free, according to CPJ’s 2021 Impunity Index:



Somalia

Syria

Iraq

South Sudan

Afghanistan

Mexico

Philippines

Brazil

Pakistan

Russia

Bangladesh

India

#EndImpunity https://t.co/c2pYbUDYBG pic.twitter.com/eIrUHVnupe — Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) October 28, 2021

Нагадаємо, Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна і більшість країн світу. Наразі між материковою Україною та Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова.

Раніше американська компанія Apple потрапила в черговий скандал в Україні. Користувачам вдалося знайти карту України в додатку Apple Music for Artists, на якій Крим не був позначений як частина її території. Водночас півострів зображається як частина Росії.

20 жовтня українське зовнішньополітичне відомство доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, щоб вирішити проблему із зображенням на мапі України у додатку Apple Music for Artists Криму як російської території.

Згодом посольство України в США відзвітувало у Facebook про виправлення карти з окупованим Кримом в додатку Apple Music for Artists.

«Чудова новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено», – йдеться у повідомленні.

Посольство наголосило, що «Крим – це Україна».

Нагадаємо, у 2019 році компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.

Тоді ж представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до компанії Apple через позначення Криму «російським» в додатках. Також міністр закордонних справ України розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

Ще посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.