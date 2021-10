Комітет захисту журналістів у своєму звіті зобразив Крим «російським»

Міжнародна неурядова організація «Комітет захисту журналістів» (CPJ) у своєму звіті опублікувала карту, де окупований Росією Крим позначено як територію РФ, повідомляє Гордон.ua.

Звіт оприлюднили на сайті організації 28 жовтня, такою самою картою проілюстрували документ у Twitter CPJ.

РФ у цьому звіті фігурує як одна з топдесятка країн, де ефективно не розслідують убивств журналістів.

These are the countries with the worst records of allowing killers of journalists to go free, according to CPJ’s 2021 Impunity Index:



Somalia

Syria

Iraq

South Sudan

Afghanistan

Mexico

Philippines

Brazil

Pakistan

Russia

Bangladesh

India

