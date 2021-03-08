Листи з Луганська. Як працює фінансова система, створена окупантами

Минуло сім років, але у всіх зберігся страх, що ця система ненадовго, і якщо гроші не зняти відразу, завтра вони зникнуть

Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

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В «республике» существует единственный «официальный» банк – это «государственный» банк ЛНР. Работает он в помещениях и на оборудовании бывшего Ощадбанка. Да и сотрудники там чаще всего работают те же, обученные ещё до 2014 года. Работа в этой структуре считается вполне достойной – зарплата от 10 000 рублей, некий карьерный рост, для женщины вообще предел желаний – не рынок, все законно, с официальными отчислениями и возможностью защищенного декретного отпуска.

Через «госбанк» проводят все официальные операции – оплату коммунальных платежей, оформление банковских карточек, социальные выплаты, получение заработной платы бюджетников, оплату пошлин, штрафов, оплату за обучение, оплату паспортов граждан РФ и «ЛНР». То ли за счет того, что помещений «госбанка» немного, то ли от того, что у этого банка нет коммерческих конкурентов, там всегда многолюдно и очереди. Очереди в основном из неработающих и пенсионеров. Есть ещё некая местная фишка – снимать деньги в день выплат. Пришла смс-ка о зачислении (ее стоимость 10 рублей в месяц), все побежали снимать деньги с карточек. В банкомате особенности – купюры номиналом менее 100 рублей нет. И очереди. И бывает, что денег нет. И многие идут с паспортами снимать все с карточек в самом банке – там обязаны выдать сумму полностью. Это тоже особенность. До 2014 года люди охотно оставляли деньги на карточках, не бежали их обналичивать сразу же, а сейчас несмотря на срок в шесть лет у всех сохранился страх, что вся существующая система ненадолго, и если деньги не снять сразу, завтра может не оказаться ни самого «государства», ни денег на карточках. Многие и не скрывают, отчего так торопятся снимать деньги сразу же – от недоверия. Есть и ещё одна причина, не менее тривиальная. У людей просто нет денег ни на что. И несмотря на регулярность и стабильность выплат, денег не хватает почти всем. От этого и спешка снять деньги и практически сразу начать их тратить на самое основное – продукты, оплату коммуналки.

В каждом отделении банка дежурит вооруженный автоматом охранник. В его функции входит не допускать очередей, запускать определенное количество людей, следить, чтобы все были в масках и не мешали работать кассирам. Высший эшелон банковских работников – операционисты. Они выдают карточки, учат пользоваться интернет-банкингом, привязывают смс к номеру телефона. Работа не пыльная, но очень уж суетливая. Все, что происходит сейчас, огромный откат в прошлое. Понятно, что сидя дома проще с карточки оплатить коммуналку и пополнить телефон, но подписываются на такие уговоры единицы, потому что доверяют бумажным деньгам и чекам с печатью, да и обожглись буквально все с оставленными на карточке выплатами летом 2014 года, когда существующая система казалась нерушимой. Один нюанс – по пластиковым паспортам граждан Украины карточку местного банка не оформить. Операционисты вежливо попросят прийти с паспортом гражданина «ЛНР».

В банке можно обменять валюту, но все это работает за определенный процент. При чем обмен валюты настолько странный, едва ли не грабительский, что удивительно, для кого он существует. И тем не менее находятся те, кто меняет гривну практически 1:2 против коммерческого курса 1:2.65. Чаще всего это либо люди из глубокой провинции, либо те, кто доверяет системе всего «государственного», где обмануть не должны. При чем чаще всего сами кассиры отправляют клиентов в коммерческие центры, где обменять или купить валюту намного выгоднее.

Кроме госбанка существуют сотни коммерческих центров. Именно с таким названием. Первый коммерческий. Региональный коммерческий. Финансовый центр. Такая игра слов, но с четким обозначением функций. В основном там меняют валюту, обналичивают украинские пенсии и делают все то, что до 2014 года умели и легко делали все, кто имел банковские карточки и доступ к Интернету. Оплачивают билеты, пополняют Водафон, выплачивают денежные переводы, пополняют кредитки украинских банков, обналичивают деньги с виртуальных кошельков и пополняют их. Все это многие делали бы сами, будь у них гривна и карточки украинских и российских банков. Все эти центры живут за свой процент от операций. 2,5-5,0%. Все зависит от услуги – выдача с пенсионной карточки «Ощада», покупка билетов, выдача денежного перевода. В коммерческих центрах своя клиентура и всегда очереди. Практически все коммерческие центры работают в помещениях филиалов украинских банков. Маленькие помещения, пара стульев, компьютер и интернет. Дальше все зависит от фантазии хозяина. Может быть и униформа у сотрудников, и корпоративное обучение, и акции в виде раздачи своего счастливого процента на операцию, и карамельки в вазе. Фактически для существования таких вот центров нужно кроме помещения и пары сотрудников нужно совсем немного – наличность и карточки украинских и российских банков. Желательно несколько карточек, чтобы с самих банках не вызвать подозрений излишней активностью. Но у всех этих центров вполне прозрачные функции – обналичивание денег с карточек. И если лет пять назад это были скромные пара человек, то при правильном подходе размах некоторых центров мог бы соперничать с крупными швейцарскими банками – это и охранник с оружием, и новая униформа сотрудников, и новая мебель. И очереди просто колоссальные. Кто-то получает денежные переводы, кто-то пополняет кредитку, кто-то снимает заработную плату с российской или украинской карточки. Хитросплетения поступлений денег в «республику» могли бы быть на пару томов. Это и переводы от мужа из России, который там работает, это и зарплата за копирайтинг. Людей в коммерческих центрах обычно не меньше, чем в «государственных» банках, только центры не конкуренты банкам и наоборот. И часто к операционистам таких центров приходят с вопросами о заблокированных карточках, о лежачем родственнике, которого не вывезти, о сложностях пересечения границы. Умения пользоваться интернетом для многих стариков уже сродни космическим технологиям, когда кто-то может понять смс-ку, настроить какую-то функцию в телефоне, виртуальные деньги сделать реальными и наоборот.

Работа в коммерческих центрах предполагает карьерный рост при неофициальном трудоустройстве и вполне комфортные условия труда – командировки по «республике», обучение новых сотрудников, корпоративы. Текучести обычно в таких структурах нет. И по воодушевлению персонала ясно, что найти такую вот работу для многих мечта. Это все равно что попасть на стажировку в крупную компанию, для чего нужно было получить полное высшее образование, нарастить ногти и ресницы, потому что презентабельная внешность в этом деле одно из важнейших условий процветания.

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