Україна розробляє туристичний проєкт для мешканців окупованих територій

Проєкт поки носить робочу назву Donbass travel

Україна розробляє новий туристичний проєкт на вільній частині Донбасу.

Про це 7 березня заявила глава Держагентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів в ефірі телеканалу «Дом».

Проєкт поки носить робочу назву Donbass travel і покликаний показати знакові локації регіону жителям тимчасово не підконтрольних уряду територій.

«Хочемо через туризм спілкуватися з людьми, які опинилися «по іншу сторону», інтегрувати їх... У рамках Donbass travel будуть цікаві маршрути для того, щоб люди недалеко їхали від свого будинку», – сказала Олеськів.

Вона додала, що надалі для жителів ОРДЛО розроблять туристичні маршрути на заході України.

Крім того готуються проєкти в Херсонській області, які за аналогією з Донбасом будуть орієнтовані на жителів анексованого Криму.

Зазначимо, туристична галузь України зазнала десятки млрд грн збитків через пандемію.