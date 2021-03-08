Україна розробляє туристичний проєкт для мешканців окупованих територій
Туристичний проєкт покликаний показати знакові локації регіону жителям тимчасово не підконтрольних уряду територій
Проєкт поки носить робочу назву Donbass travel
Україна розробляє новий туристичний проєкт на вільній частині Донбасу.
Про це 7 березня заявила глава Держагентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів в ефірі телеканалу «Дом».
Проєкт поки носить робочу назву Donbass travel і покликаний показати знакові локації регіону жителям тимчасово не підконтрольних уряду територій.
«Хочемо через туризм спілкуватися з людьми, які опинилися «по іншу сторону», інтегрувати їх... У рамках Donbass travel будуть цікаві маршрути для того, щоб люди недалеко їхали від свого будинку», – сказала Олеськів.
Вона додала, що надалі для жителів ОРДЛО розроблять туристичні маршрути на заході України.
Крім того готуються проєкти в Херсонській області, які за аналогією з Донбасом будуть орієнтовані на жителів анексованого Криму.
Зазначимо, туристична галузь України зазнала десятки млрд грн збитків через пандемію.