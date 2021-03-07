Бойовики на Донбасі протягом доби обстріляли українські позиції пʼять разів

Сьогоднішня доба в зоні Операції обʼєднених сил минула без втрат

Російські найманці вели вогонь з мінометів, українські військові відкривали вогонь у відповідь

Сьогодні, 7 березня, на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів. За інформацією пресцентру штабу ООС у Facebook, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Зазначається, що біля Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру.

«Наші захисники вогнем у відповідь дали гідну відсіч», – запевнили в штабі.

Вогнева активність сил РФ спостерігалась й неподалік населеного пункту Лебединське. Тут російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по позиціях ЗСУ з міномета 82-го калібру та зі станкового протитанкового гранатомета.

Біля населеного пункту Опитне, збройні формування Російської Федерації та її найманці вели неприцільний вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Південне окупанти здійснили прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї.

«Бойових втрат серед українських воїнів немає.Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ», – повідомили в пресцентрі.

Сьогодні вранці стало відомо, що окупаційна адміністрація непідконтрольних Україні територій Донбасу без пояснення причин перекрила рух на пʼяти пунктах вʼїзду та виїзду в Донецькій та Луганській областях.