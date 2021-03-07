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    Бойовики на Донбасі протягом доби обстріляли українські позиції пʼять разів

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    Сьогоднішня доба в зоні Операції обʼєднених сил минула без втрат - Бойовики на Донбасі протягом доби обстріляли українські позиції пʼять разів

    Сьогоднішня доба в зоні Операції обʼєднених сил минула без втрат

    Фото з відкритих джерел

    Російські найманці вели вогонь з мінометів, українські військові відкривали вогонь у відповідь

    Сьогодні, 7 березня, на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів. За інформацією пресцентру штабу ООС у Facebook, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

    Зазначається, що біля Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру.

    «Наші захисники вогнем у відповідь дали гідну відсіч», – запевнили в штабі.

    Вогнева активність сил РФ спостерігалась й неподалік населеного пункту Лебединське. Тут російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по позиціях ЗСУ з міномета 82-го калібру та зі станкового протитанкового гранатомета.

    Біля населеного пункту Опитне, збройні формування Російської Федерації та її найманці вели неприцільний вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Південне окупанти здійснили прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї.

    «Бойових втрат серед українських воїнів немає.Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ», – повідомили в пресцентрі.

    Сьогодні вранці стало відомо, що окупаційна адміністрація непідконтрольних Україні територій Донбасу без пояснення причин перекрила рух на пʼяти пунктах вʼїзду та виїзду в Донецькій та Луганській областях.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ військові СЦКК Facebook
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