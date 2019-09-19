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    Думки вголос

    А якби міст у Києві вирішили захопити справжні професіонали?

    • Костянтин Машовець

      Координатор групи «Информационное сопротивление»

    • Розсилка
    А якби міст у Києві вирішили захопити справжні професіонали?

    Як виявилося, заблокувати половину Києва зовсім нескладно

    Мовою оригіналу

    Одно замечание к «событиям на мосту»...
    Без всякой привязки к личности, мотивам и причинам...

    А теперь представьте... Вместо всего этого цирка с квадрокоптерами и флагами в кабриолетах...
    Группа отъявленных, хорошо натасканных диверсантов, с разнообразными «хитрыми штуками».... Человек так в 5-6... да парочка снайперов на обоих берегах... да трансляция в он-лайне...

    Звонит Баканову по поводу ТАКИХ чертей будет бессмысленно...

    Так же, как взывать к «сознанию Авакова»...

    Как оказалось, заблокировать половину Киева... Не очень сложно, чисто с ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ стороны дела...

    Джерело: блог Костянтина Машовця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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