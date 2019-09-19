А якби міст у Києві вирішили захопити справжні професіонали?

Як виявилося, заблокувати половину Києва зовсім нескладно

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Одно замечание к «событиям на мосту»...

Без всякой привязки к личности, мотивам и причинам...

А теперь представьте... Вместо всего этого цирка с квадрокоптерами и флагами в кабриолетах...

Группа отъявленных, хорошо натасканных диверсантов, с разнообразными «хитрыми штуками».... Человек так в 5-6... да парочка снайперов на обоих берегах... да трансляция в он-лайне...

Звонит Баканову по поводу ТАКИХ чертей будет бессмысленно...

Так же, как взывать к «сознанию Авакова»...

Как оказалось, заблокировать половину Киева... Не очень сложно, чисто с ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ стороны дела...

Джерело: блог Костянтина Машовця

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