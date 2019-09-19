А якби міст у Києві вирішили захопити справжні професіонали?
Як виявилося, заблокувати половину Києва зовсім нескладно
Мовою оригіналу
Одно замечание к «событиям на мосту»...
Без всякой привязки к личности, мотивам и причинам...
А теперь представьте... Вместо всего этого цирка с квадрокоптерами и флагами в кабриолетах...
Группа отъявленных, хорошо натасканных диверсантов, с разнообразными «хитрыми штуками».... Человек так в 5-6... да парочка снайперов на обоих берегах... да трансляция в он-лайне...
Звонит Баканову по поводу ТАКИХ чертей будет бессмысленно...
Так же, как взывать к «сознанию Авакова»...
Как оказалось, заблокировать половину Киева... Не очень сложно, чисто с ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ стороны дела...
Джерело: блог Костянтина Машовця