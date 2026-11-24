24 листопада у світі відзначають Всесвітній день еволюції, Всесвітній день моржа та Всесвітній день червоного вина. Православні вшановують пам'ять святої великомучениці Катерини Олександрійської. До кінця року залишається 37 днів.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 24 листопада 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день еволюції

24 листопада спільнота науковців всього світу відзначає Всесвітній день еволюції. Присвячене це свято річниці публікації відомої для широкого загалу праці «Походження видів», що була написана Чарльзом Дарвіном 24 листопада 1859 року.

Оскільки книга була написана не в науковому, а в популярно-публіцистичному стилі, то викликала справжній ажіотаж в суспільстві. Це один з найбільш вагомих творів в історії науки, який детально та логічно пояснює засади існування життя на планеті та виникнення великого розмаїття флори та фауни. Так з’явилася на світ теорія еволюції, яку згодом стали називати дарвінізмом.

Всесвітній день моржа

Всесвітній день моржа відзначається щорічно 24 листопада з 2008 року. Цей день є закликом до дій, спрямованих на підвищення обізнаності про збереження моржів, ніжних гігантів Арктики. Заснований у 2008 році Всесвітнім фондом дикої природи (WWF) та Радою з морських ссавців, цей день привертає увагу до проблем, з якими стикаються моржі внаслідок зміни клімату та людської діяльності.

Моржі є одними з найбільших ластоногих у світі, самці важать до 1500 кг. Це соціальні істоти, які часто відпочивають великими групами на арктичних узбережжях. Однак їхні популяції скорочуються, і вони особливо вразливі під час сезонних міграцій. Швидке потепління Арктики, майже втричі швидше, ніж у решті світу, становить значну загрозу їхньому середовищу існування, особливо морському льоду, на який вони покладаються для відпочинку та розмноження.

Всесвітній день червоного вина

Щороку 24 листопада відзначають Всесвітній день червоного вина. Це неофіційна тематична дата, присвячена популярному напою та культурі його виробництва і споживання. День є приводом дізнатися більше про сорти винограду, виноробні регіони та традиції, пов’язані з червоним вином.

Водночас дата нагадує про відповідальне ставлення до алкоголю та помірність його вживання. У винному календарі 24 листопада також відзначають Міжнародний день карменеру – сорту винограду, який вважається символом чилійського виноробства.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої великомучениці Катерини Олександрійської

24 листопада православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Катерини Олександрійської. Свята Катерина жила у IV столітті й була дочкою знатного правителя Александрії. Вона відрізнялася великим розумом, ґрунтовною освітою та рідкісною красою. Після прийняття християнства вона присвятила себе служінню Богу.

Коли імператор Максимін влаштував гоніння на християн, Катерина виступила проти нього, викриваючи язичницьку віру. За переказами, вона перемогла в диспуті 50 наймудріших філософів імперії, навернувши їх до Христа. За відмову відректися від своєї віри її піддали жорстоким тортурам і стратили. За свою стійкість вона була названа великомученицею, а також вважається покровителькою науки, студентів та шлюбу.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на Катерину випав сніг на суху землю – наступний рік буде неврожайним.

Ясна погода і мороз – зима буде сніжна і холодна.

Відлига та тепла погода 24 листопада віщують, що сильні морози вдарять лише у лютому.

Якщо цього дня тепло – наступна зима буде м'якою.

Що не можна робити

Сваритися, лаятися, ображати близьких і з’ясовувати стосунки.

Пліткувати, заздрити та поширювати неправдиві чутки.

Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Виконувати важку фізичну роботу без нагальної потреби.

Влаштовувати гучні застілля, гуляння та зловживати алкоголем.

Підмітати й робити генеральне прибирання – за повір’ями, разом зі сміттям можна «вимести» з дому щастя та добробут.

Історичні події

1638 рік – Козацька рада в урочищі Маслів Став затверджує «Ординацію Війська Запорозького Реєстрового» – статут запорізьких козаків;

1859 рік – Чарльз Дарвін публікує свою працю «Походження видів», що є одним із найзнаменитіших творів в історії науки й основоположним у сфері еволюційного вчення;

1910 рік – у Севастополі розпочинає роботу офіцерська школа авіації;

1918 рік – ескадра Антанти бере Севастополь;

1969 рік – договір про непоширення ядерної зброї ратифікували у США та СРСР;

1994 рік – в Україні починає свою діяльність місія ОБСЄ;

2004 рік – Центральна виборча комісія України оприлюднює офіційні результати виборів президента України, під час яких переміг Віктор Янукович;

2015 рік – солдати Вільної сирійської армії підбивають російський вертоліт у Сирії поблизу Латакії, змусивши його здійснити аварійну посадку;

2015 рік – починається загострення конфлікту між Росією і НАТО на дипломатичній арені унаслідок небувалого протягом понад 50-річну історію збиття турецькими силами російського винищувача «СУ-24», що перетнув кордон між Сирією і Туреччиною.

Іменини

День ангела святкують: Віктор, Максим, Степан, Федір, Катерина.