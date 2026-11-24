День святої Катерини – свято, яке відзначається на честь однієї з найбільш шанованих святих. День наповнений народними традиціями та віруваннями, а молоді дівчата моляться про щасливе заміжжя.

Свята великомучениця Катерина Олександрійська вважається покровителькою родючості, материнства, шлюбу і сімейного щастя, тому в дні пам'яті святої їй підносять молитви. Крім того, однією з традицій цього свята є вчинення різноманітних ворожінь на засуджених до смертної кари.

«Главком» підготував вашій увазі історичні факти, народні прикмети та заборони на день святої Катерини. А також добірку привітань у прозі, віршах та яскравих листівках.

Коли день святої великомучениці Катерини у 2026 році

24 листопада православні та греко-католики святкують день святої Катерини.

Великомучениця шанується і західними, і східними християнами. У католиків вона вважається покровителькою навчання та знань. У східній традиції – покровителькою вагітних жінок та заміжжя. До прийняття в Україні нового церковного календаря 1 вересня 2023 року свято відзначалося 7 грудня.

Що означає ім'я Катерина?

Ім'я Катерина має грецьке походження, воно утворилося від грецького імені Αικατερίνη («Хайкатеріне»), що означає – «вічно чиста».

Катя – чесна і відкрита людина. Вона робить правильні вчинки і намагається завжди говорити правду. Така характерна риса Каті їй нерідко шкодить в житті, але вона не змінює своєї поведінки. Для неї правильні вчинки важливіше тимчасової вигоди. Зазвичай вона весела і легка в спілкуванні.

Характеризувати Катю можна як приємну, компанійську дівчину.

Свята великомучениця Катерина

Історія свята

Свята Катерина народилася у 287 році. Свята Катерина була дочкою правителя Олександрії Єгипетської. Дівчина була надзвичайно красива та розумна. Вона любила знання й дуже багато вчилася. Знала твори багатьох тогочасних письменників та філософів, також володіла декількома мовами. Але дівчина відмовлялася вийти заміж, бажала нареченого, що перевершить її в знаннях і кмітливості.

Один старець повідав їй таїнство християнського вчення. І Катерині після того, як вона прийняла християнську віру, було видіння уві сні, де Немовля у руках Богородиці обертається до неї.

Катерина стала дуже відданою християнкою і навіть спробувала переконати імператора в неправильності поклоніння язичницьким богам. Імператор спробував відвернути Катерину від християнства, за відмову велів піддати її тортурам. Але дівчину це не налякало, вона сама поклала голову під меч ката, лишаючись вірною своїм віруванням. За легендою, з ран Катерини замість крові потекло молоко.

Мощі святої знаходяться в Єгипті у монастирі на горі Синай.

Молитва у день святої Катерини

O, преблажена великомучениця Катерино, частоті твоєї слава, ти стовп православ’я, наша надія і заступниця, що явила нам себе. Благаємо Тебе, о подвижнице, свята діво, зглянься на нас, втамуй моління наші, захисти від лих, усунь з розуму нашого усі затьмарення, дай нам мудрувати про духовне, а не про земне. Помолися за нас до Господа, щоб пішли з нас всі плотські бажання і пристрасті до цьому тлінному світі. Убережи нас від підступів злих духів, злобно на нас нападників. Під покровом і заступництвом Твоїм будемо вільні від ворожих напастей. Амінь

Традиції святкування

віряни моляться про щасливий шлюб;

наші предки в цей день усім селом влаштовували перегони на санчатах, звідси пішла назва свята – Катерина Санниця;

святкувати шумними застіллями не прийнято;

до столу подають пісну їжу;

увечері напередодні Катерини незаміжні дівчата збиралися на вечорниці й ворожили на судженого.

Ворожіння на день Катерини

Існує кілька способів ворожіння:

Найпопулярніше ворожіння цього дня пов'язане з вишневими гілками. Незаміжній дівчині зранку потрібно зірвати гілку вишні та поставити в ємність із водою. Якщо на гілці до Різдва з'являться квіти, то шлюб буде дуже щасливим.

Скоринку хліба з вечері потрібно покласти під подушку і сказати «Суджений мій ряджений, приходь скоріше, нагодую тебе». Тоді дівчині має наснитися суджений.

Вранці потрібно набрати в таз або велику миску воду й умитися. Якщо брижі на воді швидко зникнуть, то скоро дівчина зустріне судженого.

Що не можна робити

не можна сваритися і лаятися – це може накликати нещастя на родину;

не можна виконувати важку фізичну роботу, особливо чоловікам;

не можна влаштовувати гучні святкування;

не можна відмовляти у допомозі.

Прикмети на день святої Катерини

якщо на Катерини сильний мороз, вважалося, що він протримається ще три тижні;

якщо вранці на Катерини на деревах багато інію, це означає, що врожай у наступному році буде багатим;

якщо у цей день вітряно, то наступне літо буде дощовим;

якщо в ніч на Катерини небо ясне й зоряне, то зима буде холодною, але врожайною.

Привітання з днем ангела Катерини у прозі

У День ангела хочу побажати тобі, Катрусю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

Наша чарівна Катруся. Таких очей, такої посмішки, такого погляду не має жодна жінка на цій землі. Вітаю, люба, з твоїми іменинами. Залишайся такою ж сяячою зірочкою, яка навіть у темні ночі дарує світло.

***

З днем ​​ангела, Катрусю! І хай веселкою до тебе з неба спускається щастя, відбиваючись яскравими гранями радості і посмішок у краплях роси. А на ніжніх сонячних промінцях нехай буде нанизана ніжність і любов, заповнюючи душу і запалюючи твої чудові очі іскрами! Адже веселка дива починається при сплетінні крапель і сонця, щастя і несподіванки!

***

Катю, з Днем ангела! Таку прекрасну людину і чарівну дівчину вітати приємно і легко. Нехай птах щастя регулярно прилітає в твій дім, крилатий купідон подарує тобі справжню любов, а всього іншого ти досягнеш сама, адже ти велика розумниця і рідкісна красуня!

***

Катя, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.

***

Катеринко, бажаю ніколи не сумувати, не втрачати віри в себе, завжди мати надію в серці. Нехай горе тебе оминає, а мрії всі здійснюються. З Днем ангела.

***

Вітаю тебе, Катю, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!

Привітання з днем ангела Катерини у віршах

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Каті нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Бажаю Катерині щастя,

Не такого як сонце, бо сонце печі,

Не такого як річка, бо річка тече,

Не такого як вітер, бо вітер гуляє,

А такого як небо, бо небо безкрає!

***

Сьогодні Катерини,

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

***

Бажаю Катерині щастя,

Не такого як сонце, бо сонце печі,

Не такого як річка, бо річка тече,

Не такого як вітер, бо вітер гуляє,

А такого як небо, бо небо безкрає!

***

Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

Катю, Катю, Катерино!

Ти у нас немов картина.

Гарно вбрана і вродлива

Друзям й родичам на диво.

Твої очі – синє небо,

Всі закохані у тебе.

Ми милуємось тобою,

Катю, будь завжди такою!

Привітання з днем ангела Катерини у яскравих листівках