Російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Його приїзд супроводжували урочистою церемонією: в аеропорту розстелили червону доріжку, вишикували почесну варту, а дівчата з прапорами Китаю та Росії вигукували вітальні слова й махали ними. Водночас лідер КНР Сі Цзінпін особисто російського президента не зустрічав, повідомляє «Главком».

На оприлюднених кадрах видно, як Путін виходить із літака та прямує червоною доріжкою повз учасників церемонії. Дівчата з китайськими та російськими прапорами вітають його вигуками. Атмосферу прибуття організували як повноцінну урочисту зустріч іноземного лідера.

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Однак самого Сі Цзінпіна серед тих, хто зустрічав Путіна в аеропорту, не було. Китайський лідер не вийшов особисто привітати російського диктатора після його прибуття.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін не прокоментував повторну атаку на Кримський міст перед запланованим візитом до Китаю 17 листопада. За даними сервісу Flightradar24, літаки спеціального льотного загону «Росія», якими користується російське керівництво, вилетіли з Москви вже після появи повідомлень про пошкодження переправи.

Варто нагадати, що у китайському Шеньчжені посилили заходи безпеки біля готелю Conrad, який стане резиденцією російського президента Володимира Путіна під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Деякі під’їзди до готелю та надземний пішохідний перехід перекрили, на місці чергують поліцейські.