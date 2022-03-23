Ця війна увійде в підручники з історії
Армія вільних людей не може програти армії рабів
Мовою оригіналу
Эта война войдёт в учебники по военной истории, как ярчайший пример тотального превосходства принципа военной децентрализации над принципом военной сверхцентрализации...
По сути, свободное военной творчество, а местами запредельный ничем и никак не скованный креатив в деле «нанесения врагу урона всеми доступными и даже малодоступными способами»... оказался намного эффективнее зашоренных советских военных принципов типа «стоять здесь – бояться там»...
Я теперь понимаю суть термина «ебаш невпинно»... а так же принципов, за счёт которых в своё время побеждали козацкие войска и батько Махно...
Задрочено-регламентированная армия ВСЕГДА будет проигрывать расплывчато-неопределённому войску, которое постоянно держит своего врага в перманентно враждебной среде и таким образом постепенно стачивает его в ноль...
Камень твёрже и прочнее воды, но попав в водоём он неизбежно тонет, а вода имеет свойство разрушать камень капля за каплей, раздалбывая его...
В этом отношении я полностью согласен с Арестовичем...
Армия свободных и мотивированных людей ВСЕГДА эффективнее даже вышколенного стада запуганных и задроченных рабов... ну а если оно ещё и плохо вышколено... то это вообще бонус...
Джерело: блог Костянтина Машовця