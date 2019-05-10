  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Михальчишин

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Українці не готові заради перемоги над Гітлером пробачити Голодомор та концтабори

    • Юрій Михальчишин
    • Розсилка
    Українці не готові заради перемоги над Гітлером пробачити Голодомор та концтабори

    Коли у повітрі пахло розстрілами, надія покидала навіть найзавзятіших

    Ми не з тих, хто готовий заради перемоги над Гітлером пробачити дегенератам Голодомор, берієвські катівні, буревій війни, масові облави, концтабори, холодні карпатські бункери, приполярну тундру, казахстанські степи та уранові копальні на Сахаліні.

    Коли у повітрі пахло розстрілами, надія покидала навіть найзавзятіших, а світанки вмивалися кривавими сльозами відчаю, наші хлопці міцніше затягували портупеї та перезаряджали скоростріли.

    Це почуття таке грандіозне, аж доходить до абсурду, але прості хлопці у вишиванках під гімнастерками гордо посміхалися назустріч смерті, і чекістські головорізи з дивізії імені Дзержинського лягали покотом у росяні трави.

    Читайте також:


    Джерело: блог Юрія Михальчишина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Друга світова війна українці Голодомор 1932-1933 років
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Мустафа Найєм
    Мустафа Найєм

    Народний депутат

    Тарас Возняк
    Тарас Возняк

    Головний редактор незалежного культурологічного журналу «Ї»

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ