Українці не готові заради перемоги над Гітлером пробачити Голодомор та концтабори

Коли у повітрі пахло розстрілами, надія покидала навіть найзавзятіших

Ми не з тих, хто готовий заради перемоги над Гітлером пробачити дегенератам Голодомор, берієвські катівні, буревій війни, масові облави, концтабори, холодні карпатські бункери, приполярну тундру, казахстанські степи та уранові копальні на Сахаліні.

Коли у повітрі пахло розстрілами, надія покидала навіть найзавзятіших, а світанки вмивалися кривавими сльозами відчаю, наші хлопці міцніше затягували портупеї та перезаряджали скоростріли.

Це почуття таке грандіозне, аж доходить до абсурду, але прості хлопці у вишиванках під гімнастерками гордо посміхалися назустріч смерті, і чекістські головорізи з дивізії імені Дзержинського лягали покотом у росяні трави.





Джерело: блог Юрія Михальчишина

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