Як Бойко з Новинським «Безсмертний полк» ділили. Фоторепортаж ряжені полки

Одіозні екс-регіонали привели з собою по взводу охорони, через що поодиноких столітніх ветеранів ледь не затоптали

9 травня у Києві пройшла чергова хода під назвою «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». Ця акція – калька з пропагандистської акції Кремля російського «Безсмертного полку».

Традиція ходити з портретами загиблих на Другій світовій війні пішла лише кілька років тому з Москви, тому викликає у багатьох в Україні великий скепсис. Цього разу організатори акції нарахували аж 50 тисяч учасників, хоча ця цифра, м’яко кажучи, не відповідає дійсності.

Обійшлося без особливих ексцесів, але запеклих суперечок уникнути не вдалось. Поліцейських, які заполонили простір між метро «Арсенальна» та парком Слави з Вічним вогнем, детально проінструктували, які символи, на кшталт георгіївських стрічок, серпів та молотів і тому подібного, є забороненими.

Їм навіть роздрукували шпаргалку для виявлення таких табуйованих речей.





Пам'ятка для правоохоронців

Першою жертвою пильних правоохоронців стала жінка, яка мала необережність одягнути пілотку з червоною зіркою. Два роки тому кореспонденти «Главкому» на 9 травня бачили цю ж жінку з величезним портретом Сталіна. Даму, яка ностальгує за радянськими часами, взяли в оточення і проводили до патрульного авто.





Жінка з портретом Сталіна, 9 травня 2017 року

Як і минулого року, відзначилась одіозна Олена Бережна. Вона намагалась потрапити на ходу в футболці кольорів георгіївської стрічки, через це посперечалась з поліцейськими, була затримана і дійшла до Вічного вогню лише у другій хвилі в щільно застібнутому пальто. Вже біля парку Слави небайдужі правоохоронці зробили зауваження жінці, яка підступно начепила такі стрічки на своїх дітей. Сімейку відтіснили подалі.

Допомагати поліцейським визвались активісти, які фіксували заборонену символіку, через що між ними та її носіями виникали сварки. «Подонки, фашики, чого лізете?» – обурювалися в натовпі, де націоналісти побачили зображення серпа та молоту. Втім у порівнянні з минулими роками поліція крізь пальці реагувала на символіку, яку можна було трактувати як спірну. Наприклад, з зображенням радянського ордену Перемоги з червоною зіркою можна було безперешкодно ходити під носом у правоохоронців.

Жінка з радянськьою символікою безперешкодно пройшла вповз поліцію

Екс-регіонали і порнозірка

На відміну від минулорічної акції, коли охочих потрапити на неї, примушували пройти через рамки металодетектора, цього разу правила безпеки були ліберальнішими – поліція лише поверхнево оглядала сумки. Також правоохоронці максимально ускладнили повторення перформансу з плакатами казкових героїв, який пародіював «Безсмертний полк». Ініціаторів «Безсмертного Груту», названого за мотивами відомого коміксу, – об’єднання «Демократична сокира» – відгородили від «полководців» парканом з боку вулиці Суворова, де вони і провели свою акцію з табличками із зображенням героїв Marvel. Особливо колоритним був персонаж, який уособлював одночасно Сталіна та головного антигероя кіноепопеї «Месники» Таноса. До речі, за намагання пронести вулицями портрет реального Сталіна також був складений адмінпротокол.





Танос

Весело було і там, де готувалась «безсмертна» хода, яка традиційно була запланована на 10 ранку, але насправді почалась на годину пізніше. Один жартівник роздрукував портрет порнозірки Саші Грей в пілотці і підписав його як «Олександра Сірко». А ще один «учасник» прийшов з портретом Рональда Рейгана з написом під ним «Спасибо деду за победу», що не сподобалось екзальтованому чоловіку в полосатому светрі та бежевій куртці. Він порвав плакат і дуже довго сперечався з поліцією.





Хлопець тримав портрет американського президента Рональда Рейгана

«Він провокував конфлікт, а ви не реагували. На його плакаті зображений не учасник Великої вітчизняної війни, – істерично доводив він поліцейському і раптом перейшов до інших аргументів. – П’ятдесят чоловік в 2014-му згоріло в Одесі, а поліція ніяк не реагувала!»

Цьогорічний «Безсмертний полк» став першим після розвалу Опозиційного блоку, тож цікаво було, як колишні соратники, а нині конкуренти за той самий електорат використають цей інформпривід. Спочатку з’явилась «ахметівська» частини «Опоблоку» на чолі з Вадимом Новинським та Євгенієм Мураєвим (Олександр Вілкул «полководив» в Дніпрі), яка стала на чолі колони. А пізніше підтягнулись і їхні конкуренти – Юрій Бойко та кримський турист Нестор Шуфрич зі своєю групою депутатів. Їхніх соратників Віктора Медведчука та Сергія Льовочкіна помічено не було, а Вадим Рабинович відмічав свято в Харкові в компанії Геннадія Кернеса та «бепепешника» Олександра Грановського. Останній чи не вперше так публічно зацікавився 9 травня, втім це не дивно, враховуючи, що цього року Грановський збирається вигравати на окрузі саме в Харкові. Серед інших учасників ходи в Києві можна виділити таких підзабутих персонажів як екс-губернатор Львівщини Василь Горбаль, колишній керівник бюро Інтерполу в Україні Кирило Куликов, екс-прем’єр Валерій Пустовойтенко.

Всі ці почесні люди привели з собою по взводу охорони, через що утворилася величезна тиснява, в ході якої ветеранів ледь не затоптали. Охоронці, аби не виділятися з натовпу, теж були з червоними гвоздиками, але їх видавали «таблетки» у вухах, та спецпарасольки, якими вони готувались захищати своїх підопічних від снайперських куль.

Печиво і кільце ковбаски від Новинського

Бойко, недовго розмірковуючи, надумав вирушати в путь, що створило певну плутанину.

Іншій групі з криками довелося наздоганяти, і в результаті вдалося домовитись вирушити об 11. Перед тим деяким учасникам акції перепало по жовтому пакету з нехитрим продуктовим набору від Новинського з чаєм, печивом та нарізкою ковбаси. «Православний олігарх» був у супроводі свого колоритного охоронця, про якого повідомляли, що він є куратором церковних питань від ФСБ.





Охоронець Новинського (по центру)

Своєрідним модератором дійства вже не перший раз виступав жвавий сивочолий чоловік в кашкеті, обвішаний орденами та медалями. «Кореспонденти, ближче трьох метрів до колони не підходити, три кроки назад», – командним голосом говорив він в мегафон, проте на нього мало хто зважав. Взагалі ветерани, які молодіють з кожним роком, в той час як війна завершилась 74 роки тому, викликають багато питань.





У пакеті лежали: зефір, печиво, чай, салямі та інші продукти

Колона, нарешті, зрушила і під вигуки «Уррра!» та радянські пісні завела стандартні кричалки про фашизм, який не пройде. Без інцидентів ця картата хода дійшла до Вічного вогню, і першим квіти на правах «альфа-самця» ефектно поклав Бойко, який виборов таке право на президентських виборах, де зайняв четверте місце.

Юрій Бойко покладає квіти до Вічного вогню

ВІП-учасники, що йшли попереду колони, швиденько завершили цю процедуру і роз’їхалися, а рядові учасники ходи тривалий час продовжували покладати квіти. Не обійшлося без ексцесів – так група націоналістів розгорнула червоно-чорний прапор і плакат з зображенням Степана Бандери, Романа Шухевича та сучасних загиблих українських героїв і стала викрикувати «Слава Україні!». Учасники ходи в свою чергу кричали «Слава городу-герою Києву», «Ганьба бандерівським зрадникам» та дуже дивне «Донбас, ми з тобою».

«Фашизм у Москві, а вони кричать, що фашизм не пройде», – кип’ятився літній чолов'яга, який намагався вступити в диспут з опонентами. Взагалі особливої агресії між сторонами не спостерігалось – скоріше, іронічно-зневажливе ставлення один до одного. Всі залишались при своїй думці. Втім без короткочасних сутичок не обійшлося – зокрема, конфлікт виник через червоний прапор, який намагались вирвати активісти. Але, якщо відкинути дрібні інциденти (в Харкові поліції довелося застосувати сльозогінний газ), можна констатувати: це було чи не найбільш спокійне 9 травня за останні роки.

Можливо на загальний настрій вплинула зміна президента?

Павло Вуєць, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»