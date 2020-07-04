Чому дітям з ОРДЛО потрібні поблажки
Про мовну політику для населення на окупованих територіях
Десь 30 років тому я приїхала до Львова, вступати на факультет журналістики.
Така вся російськомовна.
З козирів мала лише направлення від мого колишнього шефа Петр Хаджи Иван і добрий творчий доробок (серйозний, бо я не вступивши до Києва, рік пропрацювала в районній газеті). Ні, плюс сприяла політика факультету, вона була така: брати дівчат і брати «східняків». Я була два в одному, нас таких було багато.
Це - Львів.
Мені чітко виставили умову: перший рік складаєш іспити російською, далі - українською. Я була згодна навіть на китайську, так меня сподобалася... бруківка. На нашому факультеті точно виховували добрих громадян. І ... непоганих журналістів.))
Сьогодні таку саму політику плюс-мінус проводять щодо дітей ОРДЛО. І це працює.
Джерело: Блог Ярослави Міщенко