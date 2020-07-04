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    Думки вголос

    Чому дітям з ОРДЛО потрібні поблажки

    • Ярослава Міщенко

      Журналіст

    • Розсилка
    Чому дітям з ОРДЛО потрібні поблажки

    Про мовну політику для населення на окупованих територіях

    Десь 30 років тому я приїхала до Львова, вступати на факультет журналістики.

    Така вся російськомовна.

    З козирів мала лише направлення від мого колишнього шефа Петр Хаджи Иван і добрий творчий доробок (серйозний, бо я не вступивши до Києва, рік пропрацювала в районній газеті). Ні, плюс сприяла політика факультету, вона була така: брати дівчат і брати «східняків». Я була два в одному, нас таких було багато.

    Це - Львів.

    Мені чітко виставили умову: перший рік складаєш іспити російською, далі - українською. Я була згодна навіть на китайську, так меня сподобалася... бруківка. На нашому факультеті точно виховували добрих громадян. І ... непоганих журналістів.))

    Сьогодні таку саму політику плюс-мінус проводять щодо дітей ОРДЛО. І це працює.

    Джерело: Блог Ярослави Міщенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    діти освіта мова ОРДЛО населення
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