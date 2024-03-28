Кирило Кривавий. Про свіжу промову ватажка РПЦ
Кирило Гундяєв виступив зі скандальними заявами на «Всесвітньому російському народному соборі»
Кривавий Патріарх (ні, це не перебільшення) виступив з новою промовою, яку навіть його місцеві підлеглі назвали фаш-змом.
Коротко тези Кирила Кровавого:
- Під час СВО російський народ зі зброєю у руках відстоює свої життя, свободу, державність, цивілізаційну, релігійну, національну і культурну ідентичність, а також право жити на власній землі у межах єдиної Російської держави. (на території України відстоює).
- СВО є Священною війною, в якій Росія та її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію «Утримувача», що захищає світ від натиску глобалізму та перемоги Заходу, який впав у сатанізм.
- Після завершення СВО вся територія сучасної України має увійти в зону виняткового впливу Росії. Можливість існування на цій території русофобського, ворожого Росії та її народу політичного режиму, а також політичного режиму, керованого з ворожого Росії зовнішнього центру, має бути повністю виключена.
Дорогі отці з МП, а він вам точно ближчий за митрополита Епіфанія?
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