Кирило Гундяєв виступив зі скандальними заявами на «Всесвітньому російському народному соборі»

Кривавий Патріарх (ні, це не перебільшення) виступив з новою промовою, яку навіть його місцеві підлеглі назвали фаш-змом.

Коротко тези Кирила Кровавого:

Під час СВО російський народ зі зброєю у руках відстоює свої життя, свободу, державність, цивілізаційну, релігійну, національну і культурну ідентичність, а також право жити на власній землі у межах єдиної Російської держави. (на території України відстоює).

СВО є Священною війною, в якій Росія та її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію «Утримувача», що захищає світ від натиску глобалізму та перемоги Заходу, який впав у сатанізм.

Після завершення СВО вся територія сучасної України має увійти в зону виняткового впливу Росії. Можливість існування на цій території русофобського, ворожого Росії та її народу політичного режиму, а також політичного режиму, керованого з ворожого Росії зовнішнього центру, має бути повністю виключена.

Дорогі отці з МП, а він вам точно ближчий за митрополита Епіфанія?