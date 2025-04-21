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Ярослава Міщенко Журналістка

Помер Папа Римський. Що про нього казатимуть?

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Папа Римський Франциск

Царство Небесне Святійшому Отцю

І знаєте: головне, що про нього казатимуть у наших палестинах?

У притомних православних палестинах? Той самий Папа, перший латинос, який помер у Світлий Понеділок, наступного після Великодня дня, коли збіглися дати православного та католицького великоднів, коли за нашими переконаннями (православних) ворота Рая відчинені.

Це для нас важливо, навіть важливіше, ніж для католиків, які переконані, що ворота Рая відкриті весь час)). Але ми думаємо, що в Світлий тиждень Туди потрапити легше.

У нас, хрещених українців всіх юрисдикцій, було суперечливе ставлення до Папи Франциска...

Ми на початку дратувалися його заграваннями з лібералами. (Хоча він все одно у кінцевому рахунку, засадничо був консерватором).

Ми дратувалися тим, що він періодично робив реверанси росіянам, чи то російській культурі, чи то омріяному «перемир'ю».

Дратувалися тим, що часом його меседжі узгоджувалися не нашими прихильниками.

Але...

Ми знали про його участь у обмінах полоненими...

Про його лікування українських дітей.

Ми вітали його кардиналів з числа наших прихильників у Бучі,

Ми зауважували його заяви на нашу підтримку.

Ми вірили, що він захоче вчинити та казати правильно.

Ми розуміли  його неформальний зв'язок із греко-католиками і блаженнішим Святославом. (Довга історія, але такі особисті зв'язки між монахами різних поколінь глибше, ніж ми розуміємо).

Зрештою, особисто я рада була рада його зустрічі із предстоятелем Української Церкви.

Царство Небесне Святійшому Отцю.

Ми радіємо, що ваша зустріч із Творцем станеться у Світлий Понеділок. Бо ж ми, Церква, про яку один з ваших попередників казав, як Світло Сходу, точно знаємо про відчинені сьогодні Врата Рая. Наче спеціально для Вас.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Папа Римський Ватикан релігія

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