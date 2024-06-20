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Ярослава Міщенко Журналістка

Румунська церква посуває Московський патріархат з Молдови

glavcom.ua
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У Молдові ще одна церква Московського Патріахату приєдналася до Бессарабської митрополії Румунського Патріархату
фото: «Християни проти війни»

«Якби не наші жертви, не факт, що Румунська Церква зважилася повернути до канонічного дому своїх дітей»

Обожнюю такі новини... Румунська Церква випирає Моспатріархат з Молдови.

Коротко сюжет. Кирил Кривавий так наслідив в Україні, що румунський патріарх сказав: пора забирати православних дітей Молдови до матері Церкви. І створив там Бесарабськку митрополію.

І процес пішов. Так, молдавани бувають куди проникливіші за український Моспатріархат.

Це все супроводжувала богословська дискусія. І штучки РПЦ: «прєдателі, запрєщаєм» і от ето фсьо.

Румуни витримували політес, але в цілому тональність була очевидна.

Дивіться що писали МП-шнікам: Бессарабська митрополія демонструє, що вона є силою, яку вже неможливо зупинити, реєструючи дедалі більшу кількість заяв про прийом у свої лави від кліриків та громад, що вирвалися з канонічного полону Московського Патріархату. Таким чином, стало все більш очевидним зростання недовіри як з боку священства, так і з боку народу до позиції самоназваної «Молдавської Православної Церкви», яка, як вважається, має пряме відношення до російських інтересів.

Україна Православна від самого початку стежила за цим. 

І так...

Ми є матір'ю не лише для РПЦ, але у якомусь сенсі і румунам.

Якби не наші жертви, не факт, що Румунська Церква зважилася повернути до канонічного дому своїх дітей.

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Теги: церква Молдова Румунія РПЦ

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Ярослава Міщенко

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