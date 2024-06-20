Румунська церква посуває Московський патріархат з Молдови

У Молдові ще одна церква Московського Патріахату приєдналася до Бессарабської митрополії Румунського Патріархату

«Якби не наші жертви, не факт, що Румунська Церква зважилася повернути до канонічного дому своїх дітей»

Обожнюю такі новини... Румунська Церква випирає Моспатріархат з Молдови.

Коротко сюжет. Кирил Кривавий так наслідив в Україні, що румунський патріарх сказав: пора забирати православних дітей Молдови до матері Церкви. І створив там Бесарабськку митрополію.

І процес пішов. Так, молдавани бувають куди проникливіші за український Моспатріархат.

Це все супроводжувала богословська дискусія. І штучки РПЦ: «прєдателі, запрєщаєм» і от ето фсьо.

Румуни витримували політес, але в цілому тональність була очевидна.

Дивіться що писали МП-шнікам: Бессарабська митрополія демонструє, що вона є силою, яку вже неможливо зупинити, реєструючи дедалі більшу кількість заяв про прийом у свої лави від кліриків та громад, що вирвалися з канонічного полону Московського Патріархату. Таким чином, стало все більш очевидним зростання недовіри як з боку священства, так і з боку народу до позиції самоназваної «Молдавської Православної Церкви», яка, як вважається, має пряме відношення до російських інтересів.

Україна Православна від самого початку стежила за цим.

І так...

Ми є матір'ю не лише для РПЦ, але у якомусь сенсі і румунам.

Якби не наші жертви, не факт, що Румунська Церква зважилася повернути до канонічного дому своїх дітей.