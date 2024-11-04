Зрадників не поважають ніде. Як РПЦ принизила своїх братів з Московської церкви в Україні

Москва «красно подякувала» донецькому митрополиту за допомогу у поширенні «русского міра»

РПЦ відповіла 30 архієреям МП, які вступилися за донецького ієрарха.

Загальний сенс послання: «К ноге... Что можно святейшему Кириллу, то нельзя холопам»...

Признаюся, що після того, як я почула, як через неофіційні джерела Москва пригрожує генералітету УПЦ МП, який зважився встати на захист свого донецького співбрата, то мені самій стало недобре.

Коротко. Москва «красно подякувала» донецькому митрополиту за допомогу у поширенні «русского міра» та, відібравши абсолютно все, відправила на пенсію, в Крим.

«Российские пенсии» це ж саме те, за що агітували аби люди зраджували батьківщину. Владика Іларіон отримав пенсію, і ... був в розпачі.

По тому три десятки (33) архієреїв з МП звернулися до Кирила, захищаючи Іларіона і, нагадуючи про канонічні кордони УПЦ.

Два дні паузи... і Москва відповіла єпископам-українцями (принаймні щось українське в них є).

Як відповіла?

Спочатку міцний хук від дружка Кирила, а потім обережний плювок в обличчя від офіційного представника патріархії Влодимира Легойди.

Як виглядало приниження?

Богослов, викладач Московської Академії, який вторгся в Африку в канонічну територію Олександрійського патріархату, не приховуючи ненависті (подивіться на цю пику), сказав, мовляв, Іларіон дуже підняв церковний податок, священство скаржилося, а ви всі, хто вписався теж маєте боятися. Детально про це почитайте в наших новинах (в коментарях).

Але я хочу, щоб ви зрозуміли рівень блюзнірства. Представник кривавого патріарха, чия розкіш співставна зі статками путіна, володар яхт, елітного автопарку, колекції годинників, який обирає власні парафії, стриже бізнес, спочатку присадив українських ієрархів на цю всю розкіш (владика Іларіон захланний, але це ж стиль РПЦ), а потім все забрав і сказав: «Пшол вон, скромнее надо быть»...

Шановне духовенство МП, вони вам дійсно брати?

Ви коли виселялися з Лаври та храмів місяцями вантажили фури, щоб все забрати і волали про гоніння, а оце все, що відбулося вам як?

Ось там вам всім заплатять. Бо у них підростають хлопчики в Сибіру, яких годувать треба.