Московський патріархат служить ворогу в окупованому Херсоні

Скільки ще українці терпітимуть російську церкву?

УПЦ МП в Херсоні святкує день «перемоги»...

Лише два місяці в окупації, а вони вже святкують... Вже в єдиному пориві з окупантами.

9 травня. На фото – Геннадій Шкіль, священник Московського патріархату в Херсоні...

Коли прості херсонці відмовляються від їжі окупантів, ризикують, духовенство Херсонської єпархії цілує руку нових господарів, руку, яка вбиває українців.

Цікаво, що священників, яких зачепили окупанти (бо, сама дивуюся, але деколи попи УПЦ МП ходили на проукраїнські протести і їх викликали на допити) і які виїхіли, рятуючи життя, єпископ відправив за штат. Арієрей Моспатріархата просто зрікається чесного священика, який підтримав Україну.

Раніше у Другу Світову духовенство, що переховувало єврейських дітей, мало повну підтримку своїх архієреїв. А сьогодні єпископи викидують своїх же священників МП, якщо ті бодай трохи нелояльні до окупанта.

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Мої друзі, які виїхали з Херсона, побачили фото попа-сепаратиста і розповіли мені трохи більше і про нього і про нового архієрея, якого на останньому Синоді вирішили висвятити для Херсона.

Шкіль служить зараз в Голій Пристані. Ще з 2014 року він в мп-єпархії, ще відтоді вирізнявся явно сепаратистськими настроями, які не соромився відкрито демонструвати.

Веніамін (Величко), якого на останньому скандальному Синоді РПЦвУ обрали на єпископа Скадовського привезли із Закарпаття, тоді він був ще школярем. Школи, за моїми даними, він так в Херсоні і не закінчував, писати тексти не вміє (якби Ви побачили, то зрозуміли б, яка то біда неповна освіта), атестат якось оформили лівий.

Спочатку був іподияконом. Потім вийшов у фаворити. З якогось моменту почалось карколомне кар'єрне зростання.

Дуже швидко він виріс до архімандрита з двома хрестами. Всім на диво. Дуже молодий і наглий. При цьому має відверто антиукраїнські погляди, і ніколи не соромився це озвучувати. Він був банкоматом, який пив з місцевими регіоналами, та різною проросійською тусовкою. Тітушки вважали його своїм духовним батьком. На проповідь його ніколи не випускали, щоб уникнути конфузу, і щоб ніхто з парафіян не міг здогадатися, що він нуль у богослів'ї.

Він же почав тягнути Геннадія Шкіля ближче до собору і в канцелярію, в іподиякони, через його дітей. Як своїх довірених осіб. Тепер Сіопко його порекомендував в архієреї, і ось це сталося... смішно і сумно, як можна опустити Церкву і сан.

Веніамін особа капризна.

Колись вони купляли Вольво чорний. І співробітники автосалону розповідали, що Веніаміну хотілося, щоб це було з дерев'яним кермом. Коли їм намагалися продати зі звичайним, був скандал, довелося здалеку десь переганяти. Чи якось під час паломництва (є у Сіопка таке хоббі паломничати по Європам, приємне з корисним). Кажуть, десь зайшли в лавку, там туфлі по 900 євро. Веніамін влаштував істерику, хочу такі. На другий день таки прийшли разом і купили йому туфлі. Це такі просто шртихи до портрету.

Вони постійно там тусувалися з Володимиром Сальдом на різних прийомах на Різдво, та різні дати і свята, який нині поставлений окупантами очільником-колаборантом Херсонщини), з Новінським, з різними персонажами проросійськими. Ті, навзаєм, були до них щедрі фінансово і всіляко.

Так що, це побідобєсне святкування просто один з проявів тієї атмосфери, що панує тут в середовищі мп. На відміну від одеського Агафангела не дуже голосно, але досить промовисто все тут відбувається.

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Для мене тут є два пункти моралі.

Перший. ФСБ для зростання завжди бере безперспективних та аморальних. Очевидно, що розумніші до них не йдуть.

І другий пункт. Ми коли перебували МП, демонстрували побожність та смирення, не цікавлячись фінансами архієреїв. Мовляв, не наша справа. І це було неправильно. Бо саме на фінансах тримає Москва своїх нікчомних та аморальних агентів в рясах. Як правильно зауважив мій друг-священник: Лана – Бог у всьому, у всілякій дрібниці. А туфлі за 900 євро, карколомна кар'єра не дрібниця. Це не Бог, і смирення тут ні до чого, це те, що Москва робить завжди – присадити нікчомність на гроші та змусити працювати проти батьківщини.

Джерело: Блог Ярослави Міщенко

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