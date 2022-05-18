Андрій Шевченко отримав важливе завдання від президента (фото)
Тренер буде залучати допомогу від міжнародної спільноти для України
Андрій Шевченко став першим амбасадором United 24. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах.
«Андрій своєю працею та спортивними досягненнями здобув величезну довіру на міжнародній арені. І тепер у нього нова важлива місія – розповідати світу про події в Україні та спрямувати свій авторитет на збільшення міжнародної допомоги нашій державі. Впевнений, тобі все вдасться!», а – написав Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно United24 відзвітував: за тиждень роботи платформи, Нацбанк отримав понад $25 млн.
Перший звіт міністерств буде опублікований 19 травня на сайті платформи u24.gov.ua .
Нагадуємо, що партнером United24 є консалтингово-аудиторська компанія «Делойт» в Україні – частина міжнародної мережі Deloitte. ЇЇ аудитори щоквартально перевірятимуть зведений звіт усіх профільних міністерств.