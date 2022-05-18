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    Андрій Шевченко отримав важливе завдання від президента (фото)

    Шевченка знають і люблять не тільки земляки<br /><br /> - Андрій Шевченко отримав важливе завдання від президента (фото)
    Шевченка знають і люблять не тільки земляки

    фото: Офіс президента

    Тренер буде залучати допомогу від міжнародної спільноти для України

    Андрій Шевченко став першим амбасадором United 24. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

    «Андрій своєю працею та спортивними досягненнями здобув величезну довіру на міжнародній арені. І тепер у нього нова важлива місія – розповідати світу про події в Україні та спрямувати свій авторитет на збільшення міжнародної допомоги нашій державі. Впевнений, тобі все вдасться!», а – написав Зеленський.

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    Нагадаємо, нещодавно United24 відзвітував: за тиждень роботи платформи, Нацбанк отримав понад $25 млн.

    Перший звіт міністерств буде опублікований 19 травня на сайті платформи u24.gov.ua .

    Нагадуємо, що партнером United24 є консалтингово-аудиторська компанія «Делойт» в Україні – частина міжнародної мережі Deloitte. ЇЇ аудитори щоквартально перевірятимуть зведений звіт усіх профільних міністерств.

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    Теги: росія окупанти війна Андрій Шевченко Володимир Зеленський Україна президент тренер окупація #stoprussia
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    Андрій Шевченко отримав важливе завдання від президента (фото)