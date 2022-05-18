Андрій Шевченко отримав важливе завдання від президента (фото)

Шевченка знають і люблять не тільки земляки

Тренер буде залучати допомогу від міжнародної спільноти для України

Андрій Шевченко став першим амбасадором United 24. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

«Андрій своєю працею та спортивними досягненнями здобув величезну довіру на міжнародній арені. І тепер у нього нова важлива місія – розповідати світу про події в Україні та спрямувати свій авторитет на збільшення міжнародної допомоги нашій державі. Впевнений, тобі все вдасться!», а – написав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно United24 відзвітував: за тиждень роботи платформи, Нацбанк отримав понад $25 млн.

Перший звіт міністерств буде опублікований 19 травня на сайті платформи u24.gov.ua .

Нагадуємо, що партнером United24 є консалтингово-аудиторська компанія «Делойт» в Україні – частина міжнародної мережі Deloitte. ЇЇ аудитори щоквартально перевірятимуть зведений звіт усіх профільних міністерств.