  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Європейська комісія затвердила план відбудови України: інвестиції в обмін на реформи

    Київ отримає гроші в обмін на реформи - Європейська комісія затвердила план відбудови України: інвестиції в обмін на реформи
    Київ отримає гроші в обмін на реформи
    фото з відкритих джерел

    План передбачає реформи верховенства права та боротьбу з корупцією

    Європейська комісія 18 травня затвердила План відбудови України. Про це ідеться у повідомленні Єврокомісії. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, ЄС стане «ключовим гравцем» у майбутній відбудові України.

    План реконструкції RebuildUkraine, затверджений на основі оцінки потреб України, стане основою для Європейського Союзу та інших партнерів для визначення пріоритетних напрямків фінансування та конкретних проєктів, ідеться в повідомленні Єврокомісії. Платформа координуватиме джерела фінансування та їх призначення для оптимізації їх використання, а також відстежуватиме прогрес у реалізації плану.

    План передбачає реформи верховенства права та боротьбу з корупцією, а інвестиції мають бути приведені у відповідність до кліматичної, екологічної та цифрової політики та стандартів ЄС.

    При цьому в Єврокомісії зазначили, що потребуватимуть додаткових джерел фінансування. «Непередбачені потреби, викликані війною в Європі, значно виходять за межі засобів, наявних у нинішній багаторічній фінансовій структурі. Тому доведеться визначати нові джерела фінансування», – ідеться у повідомленні.

    Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, зазначила, що Україна може розраховувати на повну підтримку ЄС.

    «ЄС продовжить надавати короткострокову фінансову підтримку Україні... І ми готові взяти на себе провідну роль у міжнародних зусиллях з відновлення, щоб допомогти відбудувати демократичну та процвітаючу Україну. Інвестиції підуть пліч-о-пліч з реформами, які підтримають Україну на її європейському шляху», – додала вона.

    Європейський Союз буде спиратися на план, який розробляє Нацрада з питань повоєнного відновлення України, зазначив прем'єр України Денис Шмигаль. Тобто Україна буде власницею процесу, але для максимальної прозорості та ефективності будуть залучати європейських партнерів. Спільний план спиратиметься на чотири стовпи:

    1. відбудова всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою
    2. модернізація української держави та наших інституцій
    3. максимальна інтеграції України з ЄС в усіх сферах і напрямках
    4. економічна трансформація, в тому числі нові можливості для українського бізнесу.

    «Ми разом будемо не просто відновлювати те, що зруйнували росіяни, а будемо будувати Нову Україну. За новими європейськими правилами», – додав Шмигаль.

    Також Єврокомісія підготувала план відмови від російських енергоносіїв. Вартість такого плану становить 210 млн євро.

    Також ЄС готує нову допомогу Україні на 9 мільярдів євро.

    Читайте також: ЄС розробив план відбудови України. Київ отримає гроші в обмін на реформи
    Теги: ЄС росія окупанти реформа інвестиції війна гроші фінансування Україна окупація Денис Шмигаль Урсула фон дер Ляєн #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Європейська комісія затвердила план відбудови України: інвестиції в обмін на реформи