Європейська комісія затвердила план відбудови України: інвестиції в обмін на реформи

План передбачає реформи верховенства права та боротьбу з корупцією

Європейська комісія 18 травня затвердила План відбудови України. Про це ідеться у повідомленні Єврокомісії. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, ЄС стане «ключовим гравцем» у майбутній відбудові України.

План реконструкції RebuildUkraine, затверджений на основі оцінки потреб України, стане основою для Європейського Союзу та інших партнерів для визначення пріоритетних напрямків фінансування та конкретних проєктів, ідеться в повідомленні Єврокомісії. Платформа координуватиме джерела фінансування та їх призначення для оптимізації їх використання, а також відстежуватиме прогрес у реалізації плану.

План передбачає реформи верховенства права та боротьбу з корупцією, а інвестиції мають бути приведені у відповідність до кліматичної, екологічної та цифрової політики та стандартів ЄС.

При цьому в Єврокомісії зазначили, що потребуватимуть додаткових джерел фінансування. «Непередбачені потреби, викликані війною в Європі, значно виходять за межі засобів, наявних у нинішній багаторічній фінансовій структурі. Тому доведеться визначати нові джерела фінансування», – ідеться у повідомленні.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, зазначила, що Україна може розраховувати на повну підтримку ЄС.

«ЄС продовжить надавати короткострокову фінансову підтримку Україні... І ми готові взяти на себе провідну роль у міжнародних зусиллях з відновлення, щоб допомогти відбудувати демократичну та процвітаючу Україну. Інвестиції підуть пліч-о-пліч з реформами, які підтримають Україну на її європейському шляху», – додала вона.

Європейський Союз буде спиратися на план, який розробляє Нацрада з питань повоєнного відновлення України, зазначив прем'єр України Денис Шмигаль. Тобто Україна буде власницею процесу, але для максимальної прозорості та ефективності будуть залучати європейських партнерів. Спільний план спиратиметься на чотири стовпи:

відбудова всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою модернізація української держави та наших інституцій максимальна інтеграції України з ЄС в усіх сферах і напрямках економічна трансформація, в тому числі нові можливості для українського бізнесу.

«Ми разом будемо не просто відновлювати те, що зруйнували росіяни, а будемо будувати Нову Україну. За новими європейськими правилами», – додав Шмигаль.

Також Єврокомісія підготувала план відмови від російських енергоносіїв. Вартість такого плану становить 210 млн євро.

Також ЄС готує нову допомогу Україні на 9 мільярдів євро.