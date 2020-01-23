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    Політика

    Зеленський відвідав Український дім в Давосі

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    <span>Президент України Володимир Зеленський в Українському домі у Давосі&nbsp;подякував авторам відеоролика, який закликає інвестувати в економіку країни</span> - Зеленський відвідав Український дім в Давосі
    Президент України Володимир Зеленський в Українському домі у Давосі подякував авторам відеоролика, який закликає інвестувати в економіку країни
    Фото: Офіс президента

    Мультиформатний хаб Ukraine House Davos функціонує вже третій раз в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі

    Президент Володимир Зеленський відвідав Український дім в Давосі, де ознайомився з відеороликом, який закликає інвестувати в українську економіку.

    Про це ввечері 22 січня повідомила пресслужба Офісу президента.

    «Це (Український дім в Давосі - ред.) - хороша можливість для України продемонструвати своє обличчя. Ми хочемо змінити Україну, але ми можемо це зробити тільки з вашої великою допомогою і підтримкою», - сказав президент, звертаючись до представників бізнесу, які зібралися в Українському домі. 

    Зеленський подякував авторам відеоролика, який закликає інвестувати в економіку країни. 

    Мультиформатний хаб Ukraine House Davos функціонує вже третій раз в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі та демонструє світовим лідерам бізнесу Україну та її економіку.

    Зазначається, що в 2020 році «багатоформатний простір» Українського дому став найбільшим за всю свою історію.

    Нагадаємо, на форумі в Давосі Зеленський заявив, що головна задача України полягає в тому, щоб стати лідером Східної та Центральної Європи.

    Крім того, президент запропонував ЄС прийняти Україну замість Британії.

    Нагадаємо, форум у Давосі стартував 21 січня і триватиме до п'ятниці, 24 січня.

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