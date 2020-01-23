Зеленський відвідав Український дім в Давосі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Володимир Зеленський в Українському домі у Давосі подякував авторам відеоролика, який закликає інвестувати в економіку країни Фото: Офіс президента

Мультиформатний хаб Ukraine House Davos функціонує вже третій раз в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі

Президент Володимир Зеленський відвідав Український дім в Давосі, де ознайомився з відеороликом, який закликає інвестувати в українську економіку.

Про це ввечері 22 січня повідомила пресслужба Офісу президента.

«Це (Український дім в Давосі - ред.) - хороша можливість для України продемонструвати своє обличчя. Ми хочемо змінити Україну, але ми можемо це зробити тільки з вашої великою допомогою і підтримкою», - сказав президент, звертаючись до представників бізнесу, які зібралися в Українському домі.

Зеленський подякував авторам відеоролика, який закликає інвестувати в економіку країни.

Мультиформатний хаб Ukraine House Davos функціонує вже третій раз в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі та демонструє світовим лідерам бізнесу Україну та її економіку.

Зазначається, що в 2020 році «багатоформатний простір» Українського дому став найбільшим за всю свою історію.

Нагадаємо, на форумі в Давосі Зеленський заявив, що головна задача України полягає в тому, щоб стати лідером Східної та Центральної Європи.

Крім того, президент запропонував ЄС прийняти Україну замість Британії.

Нагадаємо, форум у Давосі стартував 21 січня і триватиме до п'ятниці, 24 січня.