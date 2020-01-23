Імпічмент Трампа: Помпео «із задоволенням» готовий свідчити в Сенаті



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Державний секретар США Майк Помпео

«Якщо від мене вимагають юридичних свідчень, як я вже говорив раніше, я із задоволенням зроблю це», - заявив глава Держдепартаменту США

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що із задоволенням виступив би на слуханнях у Сенаті в справі імпічменту президента Дональда Трампа, якщо йому надійде відповідна повістка.

Про це він сказав у середу, 22 січня, під час свого візиту на Ямайку, повідомляє Bloomberg.

«Якщо від мене вимагають юридичних свідчень, як я вже говорив раніше, я із задоволенням зроблю це», - заявив глава Держдепу журналістам.

Заява Помпео пролунала після того, як напередодні республіканці відхилили всі поправки, запропоновані демократами до регламенту судового процесу з імпічменту президента Трампа.

Демократи, зокрема, наполягали на представленні рядом урядових структур США, які відповідають за національну безпеку та зовнішню політику, документів щодо призупинення допомоги Україні влітку минулого року.

Як відомо, у вівторок, 21 січня, в Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп відхиляє висунуті проти нього звинувачення в рамках справа про імпічмент.

Демократи тиснуть на Сенат, щоб викликати Льва Парнаса, який оприлюднив ряд резонансних свідчень щодо спроб Білого дому тиснути на Україну, на слухання до Сенату США у якості свідка в процесі імпічменту.

Також повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Вони також доводять існування контактів між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса.