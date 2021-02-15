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    Зеленський висловив співчуття з приводу смерті українського посла в Китаї

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    Президент висловив вдячність дипломату&nbsp;висловив вдячність за &laquo;вірну службу Україні&raquo; - Зеленський висловив співчуття з приводу смерті українського посла в Китаї
    Президент висловив вдячність дипломату висловив вдячність за «вірну службу Україні»
    Фото з відкритих джерел

    Сергій Камишев був чинним послом України в Китаї з 2019 року

    Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю посла України в Китаї Сергія Камишева.

    Про це глава держави написав у своєму Twitter.

    Зеленський у своєму повідомленні висловив вдячність за «вірну службу Україні» та за внесок дипломата у зміцнення дружби з Азією та Близьким Сходом.

    «Щирі співчуття родині та друзям Сергія Камишева, Посла України в КНР. Він вірно служив Україні. Вдячний за його внесок у зміцнення дружби України з Азією та Близьким Сходом. Світла пам’ять», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, вчора, 14 лютого, стало відомо, що у віці 64 років помер посол України в Китаї Сергій Камишев.

    Камишев був чинним послом України в Китаї з 2019 року. Тоді президент Володимир Зеленський замінив на цій посаді Олега Дьоміна. Камишев займав цю ж посаду у 2004–2009 роках. Тривалий час працював на різних посадах в Міністерстві закордонних справ, куди прийшов у 1994 році. Серед них пост першого секретаря і радника посла України в Єгипті. Також був тимчасовим повіреним у Сирії та Лівані, де також очолював дипломатичну місію.

    Під час першого терміну роботи послом України в Китаї також представляв інтереси країни в сусідніх Монголії та Північній Кореї.

    У 2010 році обіймав посаду заступника міністра Кабінету міністрів в уряді Миколи Азарова, а потім працював заступником керівника секретаріату Кабміну. З цієї посади був звільнений у квітні 2014 року.

    Після сумної звістки Андрій Богдан назвав винного у смерті українського дипломата.

    Теги: дипломатія Китай смерть посол Володимир Зеленський президент
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