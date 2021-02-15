Зеленський висловив співчуття з приводу смерті українського посла в Китаї
Сергій Камишев був чинним послом України в Китаї з 2019 року
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю посла України в Китаї Сергія Камишева.
Про це глава держави написав у своєму Twitter.
Зеленський у своєму повідомленні висловив вдячність за «вірну службу Україні» та за внесок дипломата у зміцнення дружби з Азією та Близьким Сходом.
«Щирі співчуття родині та друзям Сергія Камишева, Посла України в КНР. Він вірно служив Україні. Вдячний за його внесок у зміцнення дружби України з Азією та Близьким Сходом. Світла пам’ять», – йдеться в повідомленні.
Щирі співчуття родині та друзям Сергія Камишева, Посла України в КНР. Він вірно служив Україні. Вдячний за його внесок у зміцнення дружби України з Азією та Близьким Сходом. Світла пам’ять.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 15, 2021
Нагадаємо, вчора, 14 лютого, стало відомо, що у віці 64 років помер посол України в Китаї Сергій Камишев.
Камишев був чинним послом України в Китаї з 2019 року. Тоді президент Володимир Зеленський замінив на цій посаді Олега Дьоміна. Камишев займав цю ж посаду у 2004–2009 роках. Тривалий час працював на різних посадах в Міністерстві закордонних справ, куди прийшов у 1994 році. Серед них пост першого секретаря і радника посла України в Єгипті. Також був тимчасовим повіреним у Сирії та Лівані, де також очолював дипломатичну місію.
Під час першого терміну роботи послом України в Китаї також представляв інтереси країни в сусідніх Монголії та Північній Кореї.
У 2010 році обіймав посаду заступника міністра Кабінету міністрів в уряді Миколи Азарова, а потім працював заступником керівника секретаріату Кабміну. З цієї посади був звільнений у квітні 2014 року.
Після сумної звістки Андрій Богдан назвав винного у смерті українського дипломата.