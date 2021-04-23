Помер експрезидент Києво-Могилянської академії

Андрій Мелешевич був президентом Києво-Могилянської академії з 2014 по 2019 рік

Андрій Мелешевич до останнього працював професором кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права

Експрезидент Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) Андрій Мелешевич помер на 59 році життя. Про це повідомляє пресслужба НаУКМА.

«Непоправна втрата для могилянської спільноти. Андрій Мелешевич, президент Києво-Могилянської академії (2014-2019), декан факультету правничих наук НаУКМА (2005–2014), до останнього працював професором кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права.

Щирі співчуття рідним та близьким Андрія Анатолійовича.Сумуємо і пам'ятаємо», – йдеться у повідомлені.

Андрій Мелешевич народився в 1962 році. Здобув юридичну освіту в Київському національному (тоді - державному) університеті імені Тараса Шевченка та Сіракузькому університеті в США.

6 квітня на своїй сторінці у фейсбуці Мелешевич написав, що вдруге за три місяці захворів на Covid-19.

Андрій Мелешевич був президентом Києво-Могилянської академії з 2014 по 2019 рік. У лютому 2020 педагога переобрали на цю посаду, однак Кабінет Міністрів відмовився його призначати, посилаючись на тлумачення положень закону «Про вищу освіту».

Нагадаємо, на 79-му році життя помер літератор та громадський діяч Володимир Яворівський.