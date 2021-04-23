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    Помер експрезидент Києво-Могилянської академії

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    Андрій Мелешевич був президентом Києво-Могилянської академії з 2014 по 2019 рік - Помер експрезидент Києво-Могилянської академії
    Андрій Мелешевич був президентом Києво-Могилянської академії з 2014 по 2019 рік
    Фото parlament.ua

    Андрій Мелешевич до останнього працював професором кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права

    Експрезидент Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) Андрій Мелешевич помер на 59 році життя. Про це повідомляє пресслужба НаУКМА.

    «Непоправна втрата для могилянської спільноти. Андрій Мелешевич, президент Києво-Могилянської академії (2014-2019), декан факультету правничих наук НаУКМА (2005–2014), до останнього працював професором кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права.

    Щирі співчуття рідним та близьким Андрія Анатолійовича.Сумуємо і пам'ятаємо», – йдеться у повідомлені.

    Андрій Мелешевич народився в 1962 році. Здобув юридичну освіту в Київському національному (тоді - державному) університеті імені Тараса Шевченка та Сіракузькому університеті в США.

    6 квітня на своїй сторінці у фейсбуці Мелешевич написав, що вдруге за три місяці захворів на Covid-19.

    Андрій Мелешевич був президентом Києво-Могилянської академії з 2014 по 2019 рік. У лютому 2020 педагога переобрали на цю посаду, однак Кабінет Міністрів відмовився його призначати, посилаючись на тлумачення положень закону «Про вищу освіту».

    Нагадаємо, на 79-му році життя помер літератор та громадський діяч Володимир Яворівський.

    Теги: смерть президент
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