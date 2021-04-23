Івано-Франківська облрада скасувала рішення про ліквідацію дитячого центру «Теплий дім» у Долині

За словами Марини Порошенко, «Теплий дім» відповідає всім вимогам і стандартам

Завдяки наполегливості депутатів від «Європейської Солідарності» різних рівнів вдалося зберегти Долинський центр соціальної підтримки дітей та сімей «Теплий дім» на Прикарпатті. Про це повідомила депутат Київради, голова Постійної комісії з питань охорони здоров‘я та соціальної політики Марина Порошенко.

Вона заявила, що Івано-Франківська обласна рада скасувала своє рішення про ліквідацію закладу від 19 лютого цього року.

«Хочу зауважити, що Долинський центр повністю відповідає всім вимогам реформи деінституалізаціі і може бути прикладом для інших подібних закладів. Тож давайте і надалі не залишатися байдужими і спільно робити добрі справи», – закликала вона.

Як відомо, фракція «Європейська Солідарність» в обласній раді голосувала проти закриття закладу і зробила все можливе для перегляду рішення на сесії та збереження «Теплого дому».

«Центр соціальної підтримки «Теплий дім» відповідає всім вимогам і стандартам. Зокрема, у закладі є три малі групові будинки, в яких виховуються 31 дитина з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 8 дітей з інвалідністю та 26 дітей, які перебувають на обліку з приводу різних захворювань. Також є денний стаціонар для дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Відділення Центру сформовані із збереженням родинних зв’язків, вікових, індивідуальних та психологічних особливостей дітей. Освіту вихованці закладу здобувають в інклюзивних школах м. Долина та Долинської ОТГ. Відповідно відбувається їхня соціалізація та підготовка до самостійного життя», – зазначала раніше Марина Порошенко.

За її словами, в результаті закриття «Теплого дому» дітей довелося б перевести до інтернатних закладів, в яких умови наближені до радянських, які до того ж розташовані в іншій частині області – місті Тлумач та селі Долішнє Залуччя.

У разі закриття центру діти з міста Долина, які мешкають в безпосередній близькості до Центру, втратили б можливість отримати якісні корекційно-розвиткові послуги.