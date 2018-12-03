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    Думки вголос

    Чому російське «на Україні» - це привід для війни

    • Айдер Муждабаєв

      Журналіст

    • Розсилка
    Джерело: Вата TV - Чому російське «на Україні» - це привід для війни
    Джерело: Вата TV

    Російське ліберали, не вважайте українців дурнями

    Мовою оригіналу

    Последнее слово т.н. «русским либералам», которые на 5-м году войны продолжают делать вид, что не понимают

    Поговорим предметно о том, как «упрямство» россиян, включая их «либералов и журналистов», которые вроде бы являются противниками Кремля, работает на кремлевскую пропаганду. Специально для Виктора Анатольевича Шендеровича, для журналистов московского бюро ВВС, русской службы «Радио Свобода» и т.д. Пусть читают, смотрят внимательно. Я не планирую ни в чем этих людей убеждать, они делают выбор сами, но я имею право предупредить: в глазах остальных, тем более в глазах украинцев, выкручиваться по данной теме не выйдет.

    Упертое и демонстративное использование в публичном поле словосочетания «на Украине» вместо полностью отвечающего русской грамматике «в Украине» (якобы несоответствие тут предлога «вы» правилам — преднамеренная ложь) является одним из самых четких маркеров РФ-пропаганды, принадлежности к преступному сообществу под самоназванием «русский мир», несущему смерть и горе невинным людям. В приложенном видео кратко, ясно доказано, почему: посмотрите, не хочу повторяться.

    Что это значит?

    Это значит, что под любым соусом упираться в «на Украине» на практике означает соучаствовать в зомбировании русских людей главной идеей рейха — о том, что Украина является «недогосударством», в отношении которого действует не международное право, а «право сильного». А украинцы — «недонародом», пригодным для оклеветывания и расчеловечивания в глазах россиян с лицензией на убийство. Идеей страшной, убийственной, превратившей подавляющее большинство россиян в национал-шовинистов и прямо приведшее к войне. Это правда, от которой никак не получится отвертеться.

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    Это — отнюдь не игра в слова на почве языковых правил (еще раз, тезис про несоответствие — ложь), как ее некоторые «русские либералы» пытаются нам представить. Это — игра со смертью реальными человеческими жизнями и переломанными судьбами украинцев. Именно поэтому я не прошу, а требую от любого русскоязычного человека, называющего себя «либералом», закрыть на тему своих лингвистических мучений рты. Иначе я, мы будем считать их сознательными соучастниками российско-украинской войны на стороне врага.

    Тут нет ничего надуманного, притянутого. Это простая и понятная логика. Причинно-следственная связь на элементарном уровне. И если это очень простое действие является для кого-то из русскоязычных принципиально невыполнимым, то я оставляю за собой право и дальше называть их и их действия своими именами: не «либералы и журналисты» — а коллаборанты Кремля. Таких друзей, «не понимающих» элементарные вещи, у нас просто не может быть. Тем более, когда речь идет о писателях, публицистах, журналистах. Они вовсе не дураки, и прекрасно знают, что вначале всегда вылетает слово, а потом — пуля. И почему-то в других случаях, когда это не касается «в Украине», они об этом сами пишут и говорят. Так что — давайте без исключений.

    Кстати, предлог «на» для манипуляции сознанием и войны как прием шовинистического зомбирования не уникален. Например, существует аналогично «политический» советско-российский пропагандистский дефис в прилагательном «крымскотатарский». По правилам русского языка оно пишется именно так. Но пишут его преднамеренно с дефисом. В трогательном языковом единстве — путинские пропагандисты и сотрудники русской службы «Радио Свобода», например. Как вам парочка? Прочитайте по этой ссылке короткий и ясный текст известного русского филолога и настоящего друга Украины Ksenia Turkovahttps://www.pravda.com.ua/rus/columns/2015/04/3/7063604/

    Короче, русскоязычные «либералы», не стройте из себя и не держите украинцев за дураков. Это вас неправильно информировали. Мы всё видим и понимаем. Включая и вас — насквозь.

    НА Украину можно только напасть.

    Запомните. Но это не бесплатно. Тоже запомните и всем там у себя передайте.

    Джерело: блог Айдера Муждабаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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