Чому російській опозиції не варто нічого говорити про Україну, крім каяття за війну

Після 24 лютого нічого «як раніше» вже не буде

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Эти люди, похоже, еще не поняли, что про Крым и Донбасс их на Западе уже никто не спросит, а в Украине – проклянут и пошлют.

Очевидно «невероятное»: давно вроде бы прожеванный позорный «небутерброд» вновь зашевелился в русскоязычном рту, как будто «ничего не случилось». Неразборчиво послышались голоса рейхс-оппозиционеров из-за границы об их желании «защищать права русских в Крыму» после его возвращения в Украину. Интересно – защищать от кого? (Как – я даже не спрашиваю.) От нас? Что мы с ними сделали там, напомните? Скольких съели? Или все было немного совсем наоборот? Защищать права охранников «Аушвица» вам нестерпимо хочется? Или права тех, кто не мыслит своей жизни не в чужих домах, зачищенных от хозяев?

Нет, я не буду ничего у вас переспрашивать, уточнять, правильно ли вас поняли. Русский военный корабль – идеальный компас для всех, кто считает себя хоть какой частью «русского мира», тепер уже назавжди. У меня для вас есть только один полезный совет – короткий и тихий, как выстрел из малосольного огурца. (Без учета, кого я знаю лично, кого не знаю: про Крым – тут ничего личного. Без всего потустороннего вообще.) Просто, русские – «хорошие», «плохие», любые, – слушайте и запоминайте.

Вы на тему Крыма лучше вообще, отныне и навсегда, молчите, морально целее будете, а про физически позаботятся ЗСУ/СБУ. Почти 250 лет непрерывного геноцида крымских татар лишают вас права голоса про украинский Крым чуть больше, чем навсегда. А полномасштабная террористическая война, фильтрационнные и концентрационные лагеря «отрезают язык» вам еще и для каких-либо апелляций к Западу по этому и по всем другим около- или внутриукраинским вопросам.

Поймите, наконец, русские, включая «хороших», что после 24 февраля НИЧеГО «как раньше» уже не будет. Большая война в Европе лишает вас «точки зрения» по поводу чего ты то ни было, что связано с Украиной, кроме осуждения войны против нее вашей «страны». Так что – срочно меняйте «наблюдательный пункт», хорош смотреть сверху вниз: у вас ничего не вышло. Спускайтесь с дерева эволюции – на твердой земле вас ждут санитары, уколы по расписанию.

Нет, я никого из вас ни в Крыму, ни в Украине не жду, если только кого-то когда-то приглашу лично. И так сейчас у нас всех. Слов касается тоже. Здесь никто вас «про нас» не собирается слушать, а услышат случайно – дадут п*зды, моральной или не очень. И даже не спросят разрешения на это у Запада, который вы снова пытаетесь на*бать, но больше у вас не выйдет. Мы – на всех фронтах – позаботимся. А фюрер ваш / «не ваш» уже позаботился. Ваше время в политической истории Земли истекло, вам никто не верит, вас никто не любит (французы не в счет, там клиника), вас никто больше не будет, раскрыв рот, слушать – ни на какую тему, а не только про Украину, Крым.

НИКОГО. НИКОГДА. ЗАЧеМ?

Кто вы нормальным людям, после всего, что происходит, кроме – в лучшем случае – пустого места? Вакуум решил поговорить о геополитике, «правах человека»? еще чего.

Нет, никаких ваших «правозащитников» мы никуда в Украину, в т.ч. и в наш Крым, не пустим. Вы «русских» здесь дозащищались уже – до почти полного исчезновения остальных. Поэтому «по сумме заслуг» всем вам и отовсюду пора додому. В том числе и мозгами: элементарно приходите в себя. А для начала – разучить упражнение! – навсегда забудьте само это чужое вам слово QIRIM. И еще одно слово – УКРАЇНА. И так далее, я думаю, что выражаюсь понятно.

Это все – Не ВАШе, это никогда не было не будет вашим, ампутируйте себе любые мысли об этом, раз и навсегда, НАСОВСеМ. Не хотите/сможете сами – ну… тогда обращайтесь. По паспорту «хорошего русского» обслужим вас в любой точке мира, где/как только изо рта у вас выпадут «Украина», «Донбасс», «Крым»… Любезно подберем ваши разваливающиеся имперские челюсти с пола.

Джерело: блог Айдера Муждабаєва

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