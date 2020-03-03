Чому Україна не заарештовує російських пропагандистів, які їдуть до нас?

Всі ці росіяни, які начебто люблять Україну, насправді несуть небезпеку для нашої країни

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А вот эти все «Алексеи Пивоваровы», которых Державна прикордонна служба України не впускает в страну, хотя они типа «любят Украину», не так безобидны, как может показаться несведущим.

Конкретно этот Пивоваров — главный редактор телеканала RTVI. Который русскоязычный, но типа «британский» (лицензия там оформлена), для прикрытия, ну типа как ФСБшная «Медуза» якобы «латвийская», а главной резидентке Латвия даже дала своё гражданство (дурдом). Так вот. Владеет этим гибридным RTVI бывший начальник телеканала Минобороны РФ «Звезда». Понятно кто попросил об этом — Кремль, ФСБ, Путин. RTVI подаётся западной аудитории, да и украинской, как типа оппозиционный Путину канал. С офисом в Москве, правда. Ну, чтоб за инструкциями недалеко ходить. Такая себе мякина для леваков и дураков. Но те, кто хоть немного дружит с головой, всё понимают. RTVI и в Украину «через Англию» хотел зайти, в кабели, но помешал медиадиверсантам Сергій Костинський. Однако я убеждён, что они будут ещё и ещё пытаться. Так что всем нам надо быть бдительным, как пограничникам (им — ещё раз респект!).

Да, и Пивоваров этот, судя по всему, был в оккупированном Крыму в 2016-м. Снимал там кино... про Чехова. В разгар войны на Донбассе и репрессий против крымских татар. Он тщательно этот факт скрывает, но вот — не помогло.

Так что не ной про «любовь к Украине», гуляй, Лёша, штопаный ты пропагандон, лжец и хамелеон, вдоль забора. И радуйся, что тебя не арестовали за нарушение границы и не включили в обменный фонд. А я бы так и делал, почему нет? Ни одна страна не прощает нарушения своих границ. Точнее, не прощают все, кроме одной. К сожалению.

А скоро к нам ещё один либерал приедет. Парфенов. Обер-либералище, просто их икона (на фото справа от Пивоварова). Привезёт малороссам фильм про «русских грузин» показывать. Что ж ты, сукин сын, про русских террористов на Донбассе кино не снял? А я отвечу. С*ышь Путину впасть в немилость, потерять московский комфорт.

Этому тоже делать нечего в Украине. Нехай у своєму рейху щастить.

Джерело: блог Айдера Муждабаєва

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