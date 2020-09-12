Хасиди зі США сподіваються на «релігійний виняток» щодо паломників до Умані



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Хасиди чекали цього цілий рік, заощаджували кожну копійку яку могли відкласти, щоб поїхати, і ці люди вірять, що поїздка до Умані насправді допоможе їм від Covid-19

Американські хасиди отримали підтримку від 26 республіканських членів Конгресу США

Члени Конгресу з Республіканської партії США надіслали державному секретарю Майку Помпео листа, у якому попросили його закликати Україну в якості «релігійного винятку» впустити до 2 тис. паломників-хасидів для святкування Рош ха-Шана.

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба.

«Американські хасиди, які сподіваються на виняток із заборони на виїзд, отримали підтримку від 26 республіканських членів Конгресу США, які підписали лист з проханням до державного секретаря Майка Помпео закликати Україну впустити американських громадян», – зазначається у повідомленні.

Поряд із закликом до України піти на «обмежений релігійний виняток» для до двох тисяч людей, у листі йдеться про те, що хасиди поважатимуть вимоги безпеки України, включно із необхідністю «залишатися відокремлено від місцевого населення».

«У постанові про закриття українського кордону є щонайменше десяток винятків, включно із можливістю студентам, дипломатам та діячам культури прибувати за запрошенням... Зі всією повагою ми просимо Вас розглянути це прохання, враховуючи чудові відносини між Сполученими Штатами, Україною та єврейськими громадами. Ми переконані, що це обмежене виключення, зі всіма пов’язаними з цим обмеженнями, дозволить продовжуватися цій тривалій релігійній традиції у безпеці», – йдеться в листі.

Вказано, що рабин Рітті, мешканець міста Монсі, штат Нью-Йорк, розповів, що відвідування могили цадика Нахмана на Рош га-Шана є центральним положенням брацлавського хасидизму.

«Нам було дано обіцянку, що душа на тому світі кожного, хто прийде до його могили на Рош га-Шана, буде молитися, аби ця людина мала благословенний новий рік», – сказав рабин Рітті.

За його словами, він перехворів на Covid-19 і має багато антитіл, але готовий дотримуватися вимог безпеки, таких як носіння маски, соціальне дистанціювання чи вимірювання температури.

«Я маю глибоку повагу до всіх віросповідань і вірю, що Україна розробила свої обмеження на подорожі із добрими намірами. Але я також вірю, що вони мають знайти нестандартні шляхи піти на зустріч віруючим людям із дотриманням вимог безпеки та здорового глузду», – сказав автор листа конгресмен США Джеф Данкен.

За словами директора єврейської організації Нахмана Мостофського, хасиди чекали цього цілий рік, заощаджували кожну копійку яку могли відкласти, щоб поїхати, і ці люди вірять, що поїздка до Умані насправді допоможе їм від Covid-19.

Нагадаємо, хасиди влаштували в Умані погром на могилі Рабі Нахмана.

Як повідомлялося, 11 вересня, мер Умані Олександр Цебрій заявив, що табличка «Хасиди не обслуговуються» біля одного з магазинів – провокація, антисемітизму в місті немає. Цебрій написав заяву в правоохоронні органи, щоби знайти винуватців провокації.