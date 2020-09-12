  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Через посуху за останні 30 років в Україні зникло 10 тисяч річок

    • Розсилка
    <p>Змілілий Дністер</p> - Через посуху за останні 30 років в Україні зникло 10 тисяч річок

    Змілілий Дністер

    Через 20-30 років Україні доведеться імпортувати питну воду

    В Україні один з найнижчих в Європі показників забезпеченості водою. За останні 30 років в Україні зникло майже 10 тисяч річок. Про це заявив радник глави українського МВС Михайло Апостол на своїй сторінці в Facebook.

    «Ніхто не говорить сьогодні про цю катастрофу, що наближається. А шкода», – зазначив Михайло Апостол.

    Він розповів, що за прогнозами фахівців Української кліматичної мережі, вже через 20-30 років Україні доведеться імпортувати питну воду.

    Згідно з повідомленням, водним стресом називають щорічний доступ до водних ресурсів менше 1,7 тис. м3 на людину. Україна має тільки 1 тис. м3 внутрішніх вод на 1 жителя. Для порівняння, в Швеції і Німеччині – 2,5 тис. м3, Франції – 3,5 тис. м3, Великобританії – 5 тис. м3.

    «З посиленням глобального потепління проблема значно загостриться. Зими малосніжні, а дощі – в основному сильні, але короткі, тому підземні води погано поповнюються. Гідрогеологічна посуха – ситуація, коли вода не потрапляє в глибокі шари ґрунту і не наповнює підземні джерела.

    І при всьому, використання води в Україні є неефективним і нераціональним», – вказав радник глави українського МВС.

    Він також підкреслив, що ООН визнає дефіцит води проблемою №1 в світі. Сьогодні 2,6 млрд чоловік на землі взагалі не мають доступу до чистої природної питної води. 39 країн світу отримують більшу частину необхідної їм води з транскордонних водотоків.

    Нагадаємо, що профільне міністерство і профільні асоціації знизили прогноз виробництва зерна в Україні в зв’язку з посухою майже по всій її території.

    екологія вода ООН Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ