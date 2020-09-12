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    Думки вголос

    Зловісний знак: Лукашенко 14 вересня їде на уклін до Путіна в Сочі

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Зловісний знак: Лукашенко 14 вересня їде на уклін до Путіна в Сочі

    Кремлівський недофюрер часто повторює ходи свого історичного попередника

    Мовою оригіналу

    Можем повторить?

    Лукашенко 14 сентября едет на поклон к Путину в Сочи. Зловещий знак. Помнится, непосредственно перед аншлюсом Австрии, 12 февраля 1938 года канцлер Курт Шушниг был вызван в гитлеровскую резиденцию в Берхтесгаден, где под сильным немецким давлением подписал предъявленный ему ультиматум, фактически превращавший страну в протекторат Германии.

    А прямо перед захватом Чехии, 15 марта 1939 года Гитлер вызвал президента Чехословакии Эмиля Гаху в Берлин и добился от него согласия на германскую аннексию республики.

    Кремлевский недофюрер часто повторяет ходы своего исторического предшественника. Может повторить и сейчас. Причем, на подонка Луку даже сильно давить не нужно будет. Он, чтобы остаться у власти, мать родную, не то-что страну, продаст.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь Росія Олександр Лукашенко Путін
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