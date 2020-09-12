Зловісний знак: Лукашенко 14 вересня їде на уклін до Путіна в Сочі

Кремлівський недофюрер часто повторює ходи свого історичного попередника

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Можем повторить?

Лукашенко 14 сентября едет на поклон к Путину в Сочи. Зловещий знак. Помнится, непосредственно перед аншлюсом Австрии, 12 февраля 1938 года канцлер Курт Шушниг был вызван в гитлеровскую резиденцию в Берхтесгаден, где под сильным немецким давлением подписал предъявленный ему ультиматум, фактически превращавший страну в протекторат Германии.

А прямо перед захватом Чехии, 15 марта 1939 года Гитлер вызвал президента Чехословакии Эмиля Гаху в Берлин и добился от него согласия на германскую аннексию республики.

Кремлевский недофюрер часто повторяет ходы своего исторического предшественника. Может повторить и сейчас. Причем, на подонка Луку даже сильно давить не нужно будет. Он, чтобы остаться у власти, мать родную, не то-что страну, продаст.