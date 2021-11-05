Лікування від Covid-19 має бути платним для невакцинованих

Часу зробити щеплення було вже більш, ніж тричі достатньо

Часу зробити щеплення було вже більш, ніж тричі достатньо

Можливо, що великі рахунки за ліжко-місце в лікарні змусять ще якусь частину суспільства взяти відповідальність за власне здоров'я

«Прєкратітє генацид, нє вставляйтє в мєня чіп! Ета фашизм!» тощо.

Як доречно повідомив один мій читач, з 1 листопада у «фашистській» Німеччині страховка не покриває лікування від ковіду для невакцинованих без дуже рідкісних на те медичних підстав. Крапка. Бо часу зробити щеплення було вже більш, ніж тричі достатньо.

Це непоганий, здається, приклад для України. Можливо, що великі рахунки за ліжко-місце в лікарні та космічні – в реанімації в разі ускладнень в упоротих антиваксєрів, які державі треба публічно оголосити, наприклад, з 1 грудня, примусять ще якусь кількість з них поважати суспільство, в якому їх люб’язно терплять з собою поруч нормальні люди.

Одночасно за рахунок ковідіотів можна підтягнути рівень зарплати медиків та обладнання, а відповідно – рівень медичного обслуговування останніх. Бо найдорожче у світі, як відомо, – дурість, за яку можна заплатити не лише грошима – навіть життям. Але якщо в когось є зайві життя чи гроші, то чому б ні? Принаймні, ці гроші державі точно не будуть зайві.

Заразом оці всі дорослі люди зі свідомістю відсталих підлітків, нарешті, вперше в житті, візьмуть повну фінансову/персональну відповідальність за себе, любімих мамкіних дєток. Колись це ж потрібно було зробити.

Ну, а якщо будуть не в змозі її на себе взяти, нехтуючи безкоштовним (за рахунок податків свідомих громадян) щепленням, то хоча б кількість вати, яка не спроможна елементарно мислили й досі смокче сусідську дудку, стабілізується на трохи нижчому рівні. Бо на 8-му році війни це занадто.

З ковідом нам треба швидко солідарно покінчити, щоб жити, працювати, боротися й воювати за Україну далі.

Джерело: блог Айдера Муждабаєва

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