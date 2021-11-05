Сімейні лікарі – одна з причин провалу вакцинації
Деякі медики не змогли вакцинувати навіть один відсоток своїх пацієнтів
Мовою оригіналу
Дожили.
Забанил трех семейников которые начали мне рассказывать что уровень вакцинации ниже 1% (среди 65+ лет) для семейника это не все так однозначно. Надо искать причины, ни один из этих врачей не нашел в себе смелости признать провал работы коллеги по цеху.
Совсем дела у нас плохи.
Одни пишут что нельзя увольнять врачей, другие ищут им оправдание. Провал никто не смог признать. Вот это самое печальное.
Я честно не понимаю, какой вообще толк от таких врачей у которых лица 65+ вакцинированы ниже 1%.
Многие семейники, любят искать проблемы в окружении, но не в своей системе.
Почему-то другие смогли достичь уровня 30-50-70%. А некоторые даже 1% не достигли.
И да, Истребин не будет критиковать только органы власти, часть вины и на семейниках лежит.
Есть масса врачей которые достигли хороших результатов. И давайте разделять цифры. 1% вакцинировпнных декларантов это катастофа.
Джерело: блог Євген Істребіна