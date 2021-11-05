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    Думки вголос

    Сімейні лікарі – одна з причин провалу вакцинації

    Щеплення&nbsp;&ndash; дієвий спосіб захистити своє здоров'я - Сімейні лікарі – одна з причин провалу вакцинації
    Щеплення – дієвий спосіб захистити своє здоров'я
    ілюстрація з відкритих джерел

    Деякі медики не змогли вакцинувати навіть один відсоток своїх пацієнтів

    Мовою оригіналу

    Дожили.

    Забанил трех семейников которые начали мне рассказывать что уровень вакцинации ниже 1% (среди 65+ лет) для семейника это не все так однозначно. Надо искать причины, ни один из этих врачей не нашел в себе смелости признать провал работы коллеги по цеху.

    Совсем дела у нас плохи.

    Одни пишут что нельзя увольнять врачей, другие ищут им оправдание. Провал никто не смог признать. Вот это самое печальное.

    Я честно не понимаю, какой вообще толк от таких врачей у которых лица 65+ вакцинированы ниже 1%.

    Многие семейники, любят искать проблемы в окружении, но не в своей системе.

    Почему-то другие смогли достичь уровня 30-50-70%. А некоторые даже 1% не достигли.

    И да, Истребин не будет критиковать только органы власти, часть вины и на семейниках лежит.

    Есть масса врачей которые достигли хороших результатов. И давайте разделять цифры. 1% вакцинировпнных декларантов это катастофа.

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: лікар Україна вакцинація коронавірус
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    Сімейні лікарі – одна з причин провалу вакцинації