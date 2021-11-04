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    Думки вголос

    Майже половина українців досі не хочуть вакцинуватися

    Як можна заперечувати загрозу Covid-19 при переповнених відділеннях реанімації? - Майже половина українців досі не хочуть вакцинуватися
    Як можна заперечувати загрозу Covid-19 при переповнених відділеннях реанімації?
    фото: МОЗ України

    Четверо з десяти людей в Україні – це не просто дурні, а й потенційні вбивці чи самогубці

    ЦИФРА ДНА (зі свіжого соцопитування):

    43% мешканців моєї країни (я не хочу вже казати «громадян» чи навіть «українців») досі не готові вакцинуватися проти Covid-19.

    Навіть зараз. Коли реанімації переповнені – і це очевидний факт, коли майже на їхніх очах щоденно сотнями задихаються у страшних муках, гинуть ні в чому не винні люди, – чого нормальна людина не може не помічати; на що нормальна людина не може не рефлексувати; від чого нормальна людина, зрештою, не може не плакати, бо це ж – рідні, друзі, колеги, сусіди тощо…

    Але ні. Попри все: горе, втрати, попри навіть тваринний інстинкт самозбереження, не кажу вже про цю, як її… совість, про штучний занепад власної економіки.

    Ні. Вони не хочуть ані захистити себе, своїх рідних, ані зберегти собі ж роботу, ані врятувати свою ж країну та особисто себе від кризи, як, наприклад, ізраїльтяни, громадяни інших держав, які люблять свої країни та співвітчизників, ані взагалі думати головою.

    Уже цілком зрозуміло, що десь 4 з 10 людей в Україні – це не просто небезпечні та тупі мешканці, а й потенційні вбивці чи самогубці. Це прикро. І це жахливо. Більшість молоді – теж, як виявляється, дикуни, неосвічені чи егоїстичні людиноподібні мавпи (я перепрошую в останніх).

    А що далі буде? А настане весна. І ті сами мавпи почнуть звинувачувати владу не в тому, за що вона дійсно відповідає, а в тому, що вона не може жодним чином зробити: роздати кожному з цих 4/10 працюючих мізків. Жодна влада в жодній країні не впорається з такою кількістю ідіотів.

    Це виглядає як вирок. Але я не песиміст і вважаю, що з цим нам усім потрібно щось терміново робити. Аж до шалених штрафів і будь-яких примусових заходів, і вже майже байдуже, яких конкретно, коли Україна – в останніх рядах цивілізації.

    І вже «нерозвинута» Африка, де людей розумних виявилося набагато більше, може з повним правом сміятися над нами – справжніми дикунами ХХІ століття.

    Джерело: блог Айдера Муждабаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: соцопитування лікарня Україна вакцинація влада
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    Майже половина українців досі не хочуть вакцинуватися