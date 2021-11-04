Відомий телеведучий отримав третю дозу Covid-вакцини і розповів про «побічку»

Остапчук один з перших в Україні, хто зробив три вакцини від коронавірусу

Остапчук «готовий робити укол хоч кожен місяць, аби не підхопити цей незрозумілий «Дельта»-штам»

Популярний український ведучий Володимир Остапчук отримав бустерну (третю) дозу вакцини від Covid-19. Про це сам шоумен повідомив у своєму Instagram-акаунті.

«Знаю, що суспільство розділилося на вакцинаторів і антиваксів (вдома у мене теж до недавнього часу так було), у кожного табору свої страхи і аргументи, але третю вакцинацію я все таки зробив, хоч і планував пізніше», – написав ведучий «Маски».

Володимир розповів, що ще влітку повністю прищепився вакциною CoronaVac і його сертифікат дійсний до початку 2022 року.

«Але тут трапився Париж і чіткі правила: приймаємо в країну тільки, якщо у вас повний курс вакцинації Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Китайської вакцини в списку не виявилосям. Але на сайті закордонних справ Франції є застереження – пускаємо, якщо пройдено повний курс іншими вакцинами, не сертифікованими в ЄС, плюс бустерна», – пояснив Остапчук.

Крім того, зірка каналу «Україна» по роботі спілкується з такою великою кількістю людей, що «готовий робити укол хоч кожен місяць, аби не підхопити цей незрозумілий «Дельта»-штам».

«Чесно кажучи, консультуючись з лікарями, всі в один голос сказали: практики такої у нас в країні поки немає, але законодавство не забороняє робити третю вакцину, але чи відобразиться в «Дія», наприклад - не знаємо. У США та Ізраїлі вже роблять, так що я, мабуть, в тренді», - зазначив Вова.

Після цього він порадився з сімейним лікарем, вибрав Pfizer і зробив укол.

«WiFi не роздаю, чіпа немає, ніяких побочок взагалі не було. Мабуть, організм вже загартований попередніми вакцинами, а мозок пам'ятає, як я сильно перехворів рік тому. Тому – сміливо на курс ревакцинації», - розповів Остапчук.

В helsi.me ведучому підтягнуло три вакцини. «Дія» поки не бачить третю, тільки попередні дві CoronaVac.

«Так що я тепер один з перших в країні, хто зробив три вакцини», – похвалився Остапчук.

Нагадаємо, у Британії 145 осіб подали позови після щеплення вакциною AstraZeneca.

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