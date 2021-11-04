Комаровський назвав єдине протипоказання до щеплення від вітрянки дітям

Лікар Комаровський: дітям можна робити щеплення від вітрянки, тільки якщо вони не перехворіли

Лікар та телеведучий Євген Комаровський розповів, чи варто вакцинувати від вітрянки дітей, яким не зробили щеплення у ранньому віці. В ефірі авторської рубрики на телеканалі «Україна» лікар назвав єдине протипоказання.

Медику поставили питання, чи потрібно 13-річній дитині, яка ніколи не хворіла на вітряну віспу, робити щеплення. Телеведучий порадив вакцинуватися, проте закликав врахувати одну умову. За його словами, щеплення можна робити, тільки якщо дитина раніше не перехворіла на вітрянку.

«Коли вік 13 років, а дитина ходила і до дитячого садка, і до школи, ви повинні бути впевнені, що дитина на вітрянку не хворіла. Потрібно, щоб ваша впевненість була прямо радикальна», – сказав лікар.

Комаровський пояснив, що часто у дітей віком від двох до семи років вітрянка проходить практично непомітно.

«Вона може протікати у вигляді одного єдиного прищу, і ви можете подумати, що це вашу дитину комар покусав. А насправді вітрянка в нього була», – застеріг він.

Щоб уникнути непорозуміння, лікар рекомендував здати підлітку тест на антитіла до інфекції. Якщо дитина дійсно не перехворіла, то краще не нехтувати вакцинацією та зробити щеплення, щоб уникнути наслідків у майбутньому.

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