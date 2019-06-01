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    Думки вголос

    Ситуація на валютному ринку: що спровокувало падіння гривні

    • Ерік Найман

      Фінансовий експерт

    • Розсилка
    Ситуація на валютному ринку: що спровокувало падіння гривні

    Рекомендую вже займати більш обережні позиції щодо гривневих активів

    Мовою оригіналу

    Гривна необычно рано, еще до наступления лета, начала путь девальвации.

    Причиной этого стало интервью Коломойского FT, в котором он призвал украинские власти объявить дефолт по международным долгам, включая кредиты МВФ.

    Иностранцы и население Украины, ранее покупавшие ОВГЗ, сразу приостановили эти покупки.
    Учитывая растущее долговое давление, без рефинансирования самых долгов Украине придется надеяться на валютные резервы НБУ. В принципе их достаточно и дефолт в современных условиях буде выглядеть «натянутой необходимостью».

    Однако впереди еще и парламентские выборы и обновление Кабмина. А затем другие политические сложности. И Украине понадобится или поддержка МВФ или проведение быстрых и решительных реформ.
    Если отбросить политику, то гривна все еще имеет шансы удержаться до середины августа в пределах 26,2-27 грн/долл.

    Однако с учетом политических и долговых рисков, я рекомендую уже занимать более осторожные позиции относительно гривневых активов.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    МВФ выборы дефолт
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