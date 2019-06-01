Ситуація на валютному ринку: що спровокувало падіння гривні

Рекомендую вже займати більш обережні позиції щодо гривневих активів

Мовою оригіналу

Гривна необычно рано, еще до наступления лета, начала путь девальвации.

Причиной этого стало интервью Коломойского FT, в котором он призвал украинские власти объявить дефолт по международным долгам, включая кредиты МВФ.

Иностранцы и население Украины, ранее покупавшие ОВГЗ, сразу приостановили эти покупки.

Учитывая растущее долговое давление, без рефинансирования самых долгов Украине придется надеяться на валютные резервы НБУ. В принципе их достаточно и дефолт в современных условиях буде выглядеть «натянутой необходимостью».

Однако впереди еще и парламентские выборы и обновление Кабмина. А затем другие политические сложности. И Украине понадобится или поддержка МВФ или проведение быстрых и решительных реформ.

Если отбросить политику, то гривна все еще имеет шансы удержаться до середины августа в пределах 26,2-27 грн/долл.

Однако с учетом политических и долговых рисков, я рекомендую уже занимать более осторожные позиции относительно гривневых активов.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»