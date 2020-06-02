Илон Маск доказывает, что в бизнесе побеждают дилетанты-авантюристы

Маск когда-то начал собирать Теслу. Потом решил делать ракеты. И все у него получилось

Для меня успех Илона Маска, это подтверждение одного тезиса, который я для себя сформулировал уже давно. В бизнесе очень часто побеждают не умники-всезнайки. Которые каждый вечер читают книги Уоррена Баффета и Стивена Джоббса, ходят на коучинг, и регулярно прокачивают карму. А упрямые и амбициозные дилетанты-авантюристы, которые берутся за какое-то дело, не зная, что оно гиблое. Что до них все пробовали, и ни у кого не получилось. А скорее всего, и не пробовали вовсе.

Потому, что знали, ловить там нечего. Но они берутся, и дело вдруг идет. Появляется результат. И все бросаются догонять. И те, кто не верил, тоже. Так он когда-то начал собирать Теслу. Потом решил делать ракеты. И всё у него получилось. Молодец.

Я немало видел в жизни подобных историй. Пусть и в меньшем масштабе. Особенно среди людей, начинавших в 90-х. Да и мы сами, примерно так же, 28 лет назад, создали банк Аваль. Собравшись вдесятером в одной комнате на 4-м этаже.

Не имея особого представления, что такое банк, и как он устроен. Что нас конечно же не красило. Но мы учились быстро. И в итоге вроде бы тоже получилось.

Джерело: блог Олександра Деркача

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