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    Жизнь

    Том Круз выбрал режиссера для съемок фильма за пределами планеты

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    Знаменитый американский актер Том Круз - Том Круз выбрал режиссера для съемок фильма за пределами планеты
    Знаменитый американский актер Том Круз

    Появились новые подробности об амбициозной картине актера

    Знаменитый американский актер Том Круз все еще не отказался снять свой новый проект за пределами нашей планеты. К новому кинопроекту актера уже присоединились Илон Маск и NASA, а вот теперь стало известно и имя режиссера картины. Им стал Даг Лайман, который уже работал с Крузом в фильме «Грань будущего». Как сообщает издание Variety, съемки в космосе займут лишь часть общего времени, а NASA уже согласилась предоставить съемочной группе частичный доступ к Международной космической станции.

    О сюжете пока подробностей нет, как и о полноценном актерском составе. Сроки начала съемок также не обозначены: эпидемия коронавируса все еще не побеждена и продолжает портить планы киноделов. В данный момент Круз снимается в очередной части франшизы «Миссия невыполнима» и маловероятно, что он отправится в космос до окончания последнего рабочего дня в роли шпиона Итана Ханта.

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    кино актер Илон Маск Новости NASA
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