Том Круз выбрал режиссера для съемок фильма за пределами планеты



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Знаменитый американский актер Том Круз

Появились новые подробности об амбициозной картине актера

Знаменитый американский актер Том Круз все еще не отказался снять свой новый проект за пределами нашей планеты. К новому кинопроекту актера уже присоединились Илон Маск и NASA, а вот теперь стало известно и имя режиссера картины. Им стал Даг Лайман, который уже работал с Крузом в фильме «Грань будущего». Как сообщает издание Variety, съемки в космосе займут лишь часть общего времени, а NASA уже согласилась предоставить съемочной группе частичный доступ к Международной космической станции.

О сюжете пока подробностей нет, как и о полноценном актерском составе. Сроки начала съемок также не обозначены: эпидемия коронавируса все еще не побеждена и продолжает портить планы киноделов. В данный момент Круз снимается в очередной части франшизы «Миссия невыполнима» и маловероятно, что он отправится в космос до окончания последнего рабочего дня в роли шпиона Итана Ханта.