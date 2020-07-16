Експерти назвали головну проблему світової економіки у XXII столітті



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Незважаючи на зростання тривалості життя число працездатного населення незабаром скоротиться

Зміни призведуть до економічного спаду і уповільнення зростання рівня життя, відзначають експерти

У найближчі десятиліття населення планети скоротиться, і це стане однією з головних проблем для економіки XXII століття. Незважаючи на зростання тривалості життя (в середньому до 74 років) число працездатного населення скоротиться.

Як вказує Bloomberg, це може спричинити проблеми для економіки.

Найсильніше це позначиться на пенсійних системах і охороні здоров'я. Також агентство вказує, що зниження числа працездатного населення спричинить за собою скорочення податкових надходжень і завдасть шкоди виробничій сфері.

Загалом це призведе до економічного спаду і уповільнення зростання рівня життя, відзначають експерти.

Раніше фахівці Інституту показників і оцінки здоров'я при Медичній школі Університету Вашингтона в Сіетлі оголосили про скорочення населення планети в майбутньому.

Передбачається, що населення Землі почне скорочуватися в середині 2060-х, а наприкінці століття чисельність складе 8,8 мільярда людей.

Зараз на планеті живе близько 7,6 мільярда осіб. З 1950-х чисельності щорічно зростає на 1-2 %. Піка – в 9,7 мільярда – показник досягне до 2064 році, а потім чисельність почне скорочуватися.

Експерти вказують, що демографічні зміни пов'язані зі зниженням народжуваності, загальним зростанням рівня освіти і широким застосуванням засобів контрацепції. За прогнозами вчених, лідерами по чисельності працездатного населення в світі будуть США, Китай, Індія і Нігерія.